Sie sind die Elite der Staplerfahrer in Süd-Baden-Württemberg und vertreten nun ihre Heimat im Finale der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren und der Firmen-Team-Meisterschaft. Mit dabei sind auch Mitarbeiter eines Merklinger Unternehmens.

Im Parcours unterwegs

Im Einzelwettbewerb der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren sind Joshua Glöggler aus Westerstetten von der Grüner Systemtechnik Merklingen sowie Dominic Maier aus Waldshut-Tiengen von der Saint Gobain Building Distribution und Wilfried Branz aus Sauggart von der Liebherr-Mischtechnik Bad Schussenried gegen 63 Konkurrenten im Parcours unterwegs.

Bei der Firmen-Team-Meisterschaft gehen Joshua Glöggler, Alexander Pickl und Holger Fleischer für die Grüner Systemtechnik GmbH & Co. KG in Merklingen, Dominic Maier, Torsten Muffler und Herbert Maier für die Saint Gobain Building Distribution GmbH und Andreas Meier, Marc Wölfle und Evgenij Ortmann für die Stöhr Logistik GmbH aus Rottenacker jeweils in Teams an den Start.

2000 Staplerfahrer am Start

Fast 2000 Staplerfahrer traten laut Mitteilung zwischen April und August deutschlandweit in 25 Regionalmeisterschaften an, um insgesamt 75 Finalisten zu küren, die nun beim Stapler-Cup in Aschaffenburg um die Titel fahren.

Die Voraussetzung für die Teilnahme

Voraussetzung für die Teilnahme bei diesem Wettbewerb auf Gabelstaplern ist der Besitz eines „Führerscheins für Flurförderzeuge“ – auch Staplerschein genannt. Die Teilnehmer müssen auf verschiedenen Staplermodellen jeweils in Bestzeit anspruchsvolle Parcours absolvieren, die ihrem Arbeitsalltag ähneln: So sind zum Beispiel Bälle oder Flüssigkeiten stellvertretend für instabiles oder gar gefährliches Ladegut sicher von A nach B zu transportieren; das Einsetzen großer Styroporteile in Stanzformen bildet das Einsortieren in enge Stellflächen ab und das Manövrieren hoher Kistenstapel auf kleinstem Raum gehört zum Einmaleins der Staplerfahrer.

Bei den Mannschaftsaufgaben der Firmen-Team-Meisterschaft wird zusätzlich eine präzise Abstimmung der Fahrer untereinander und eine reibungslose Zusammenarbeit „von Gabel zu Gabel“ gefordert – quasi die Paradedisziplin des Stapler-Cup.

Besonderen Wert legen die Schiedsrichter in der Stapler-Cup-Arena auf die Einhaltung aller arbeitsplatzrelevanten Sicherheitsvorschriften, denn das Anliegen des Veranstalters Linde Material Handling ist trotz aller Abwechslung und sportlichen Spannung des Wettbewerbs durchaus ernst.

Wir wollen Unfälle verhindern. Und wie schafft man das? Durch Angestellte, die ihre Stapler souverän im Griff haben. Torsten Rochelmeyer

Torsten Rochelmeyer, Turnierdirektor des Stapler-Cup, erklärt: „Ganz einfach: Wir wollen Unfälle verhindern. Und wie schafft man das? Durch Angestellte, die ihre Stapler souverän im Griff haben.“ Er ergänzt: „Fehlerfrei fahrende Staplerfahrer sind für Unternehmen mit eigenem Lager- und Logistikbetrieb ein Segen – in punkto Sicherheit, aber auch im Hinblick auf die Kosten! Da hat der Stapler-Cup in den vergangenen 15 Jahren das Bewusstsein auf allen Seiten enorm geschult.“

Die Finalisten stehen fest

Die Finalisten aus Süd-Baden-Württemberg dürfen am 20. und 21. September ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt rund 200 Staplerfahrer aus aller Welt treffen sich zu dem Wettbewerb vor der malerischen Kulisse des Aschaffenburger Schlosses.

16 Nationen treten laut Mitteilung mit je drei landesbesten Staplerprofis an – darunter China, Finnland, Belgien, Ungarn, Russland, die drei baltischen Länder und natürlich Titelverteidiger Deutschland.