Stück für Stück wird das Backhaus fertig

Jetzt nimmt das Backhaus in der Ortsmitte von Merklingen auch langsam Farbe an. Während im Innenbereich immer wieder die Öfen angeheizt werden und die Vereine im Obergeschoss Sport- und Musikangebote bieten, fehlte noch der Außenputz. In einer vorangegangenen Sitzung des Gemeinderates hatten sich die Mitglieder für den etwas gröberen Kellenwurfputz ausgesprochen. Dieser sei weniger anfällig für Schmutz.

Für das neue Backhaus war auch eine neue Benutzungsordnung fällig, die die Mitglieder des Merklinger Gemeinderates verabschiedeten. Darin sind auch die Gebühren für die Nutzung des Backhauses vermerkt. Wer den Backraum nutzen möchte, zahlt bei sechs bis acht Stunden insgesamt fünf Euro. Das Anmieten der Küche wiederum kostet 50 Euro und die Backstube 30 Euro.

Treffpunkt für alle

Dass das Backhaus so rege benutzt wird, freut auch den Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos). Die Räumlichkeiten im Zentrum der Kommune sollen zu einem Treffpunkt für alle Generationen werden.

Dementsprechend sollen auch Angebote gemacht werden. Erst jüngst fand im Backhaus ein Weinprobierabend statt. Der Duft von einigen Köstlichkeiten dringt allerdings öfters nach außen. Bauernbrot wird gebacken, Nudeln hergestellt oder auch fleißig Gemüse geschnippelt. Naturgenuss ist ein Motto, das verbinden soll, damit das Backhaus zu einem lebendigen Ort wird.

Oberhaupt tritt an den Herd

So geht es auch in den kommenden Monaten weiter. Um die thailändische Küche wird es am Donnerstag, 21. Juni, gehen. Dann tritt das Gemeindeoberhaupt selbst an den Herd und freut sich auf viele weitere Kochfreudige. Um heimische Kräuter geht es dann beispielsweise am 14. Juli. Die Leitung hat Monika Ungers. Der Duft von Laugenwecken wird am 21. September durch Merklingen ziehen. Dann heizen Katja Ruhland und Elisabeth Schmid den Ofen an. Auch die französische Lebenskultur soll nach Merklingen geholt werden. Am 10. Oktober heißt es „Quiche und Wein“. Marie-Luise-Jakob lädt zu den pikanten Kuchen ein.

Um das Geheimnis des Backofens geht es am 19. Oktober. Dann dreht sich alles um das Kulturgut und eines der ältesten Wandlungssymbole der Menschheit. Ute Grimm und Monika Ungers laden zum Brotbacken mit Märchenerzählung ein. Pizza und süße Kuchen stehen im November auf dem Programm.