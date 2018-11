Sport Bauknecht darf in Merklingen bauen

Einstimmig und ohne große Diskussion: Die Mitglieder des Merklinger Gemeinderates sprachen sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend geschlossen für eine Genehmigung zum Neubau von Einzelhandelsflächen und Parkplätzen an der Nellinger Straße aus. Dabei geht es um jene Flurstücke, die dem Unternehmen Falch vorgelagert sind. Dort möchte die Firma Sport Bauknecht aus Böhringen einen Neubau-Komplex errichten. Wie die Fläche gestaltet werden soll, zeigte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) den Mitgliedern des Gremiums auf.

Die Fläche im Bebauungsplan: Die Fläche liegt im Bebauungsplan, der im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Die Erschließung soll von der Nellinger Straße aus erfolgen. Die Maßnahme selbst soll dann in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Im Planungsfeld liegen sowohl das Gebäude des Bauherren Bauknecht als auch zwei weitere, die derzeit noch in der Farbe Grau gekennzeichnet sind. „Das sind weitere Baumaßnahmen, die noch entwickelt werden sollen“, so der Bürgermeister. Gesuche dafür liegen ihm bereits vor und würden nun geprüft, damit der Gemeinderat im Dezember darüber beraten kann. Gerüchten zufolge soll die Fläche auch als möglicher Standort für die Fastfood-Kette Burger King sowie für eine Bäckerei dienen.

Das Vorhaben und die Dimensionen: Im Industriebau Bauknecht sollen insgesamt drei Betreiber Verkaufsflächen erhalten, die jeweils unter 800 Quadratmeter liegen. Betreiber A stünde dann eine Verkaufsfläche von 794 Quadratmetern, Betreiber B insgesamt 100 Quadratmeter und Betreiber C eine Verkaufsfläche von 795 Quadratmetern zur Verfügung. Auf Nachfrage dieser Zeitung bei Inhaber Thomas Bauknecht ist vorgesehen, dass er als Bauherr eine der größeren Verkaufsflächen nutzt und die beiden anderen verpachtet werden.

Blick in das Bauknecht-Sportgeschäft in Böhringen, das es so nur noch bis zum 31. Dezember geben wird. Am 29. November startet ein Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. (Foto: Dirk Wilhelmy)

Es gibt einen gemeinsamen Eingangsbereich, die Zugänge sind allerdings getrennt und somit separat voneinander. Zu jeder Verkaufsfläche gehören eigene Nutzungsräume – darunter fallen ein Anlieferungsbereich, Flächen für Müll, Putzraum, Buchhaltung, Sanitär- und Aufenthaltsbereich. Das Gebäude soll mit einem Flachdach bestückt sein. Darauf soll mit Hilfe von Tafeln angezeigt werden, welcher Betreiber im Gebäude zu finden ist. Um Werbefläche handelt es sich dabei laut Bürgermeister Sven Kneipp nicht. Vorgesehen ist auch, Photovoltaik auf dem Dach zu installieren.

Grundsätzlich finde ich das eine tolle Sache. Es ist ein guter und geeigneter Standort. Markus Muth, Gemeinderat

Die Außenanlage und Sicht auf das Gebäude: Rund um das Gebäude sind Parkplätze angedacht. Insgesamt sollen, so das Gemeindeoberhaupt in der Sitzung, 147 Stellplätze auf dem Areal entstehen. Die Verkaufsflächen sollen große Schaufensterbereiche erhalten. Die Deckenhöhe der Verkaufsflächen soll 6,8 Meter betragen. Das sei nicht allzu hoch aber ausreichend und ermögliche so noch eine zweite Verkaufsebene – falls gewünscht. Ein Brandschutzkonzept für das Vorhaben wurde bereits erarbeitet.

Das sagt der Gemeinderat: Viele Stellungnahmen waren nicht aus dem Gremium zu hören. Ratsherr Markus Marth zum geplanten Bauvorhaben: „Grundsätzlich finde ich das eine tolle Sache. Es ist ein guter und geeigneter Standort.“ Das sah auch der Merklinger Bürgermeister so: „Aus meiner Sicht kann ich eine Empfehlung abgeben. Das Vorhaben deckt sich mit dem, was wir geplant hatten. Die Gemeinde Merklingen begrüßt die Ansiedlung auf der Fläche.“

Die Wünsche des Bauherren: „Natürlich freue ich mich“, so Thomas Bauknecht nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates für die Genehmigung zum Neubau. Das Vorhaben sei dem Gremium schon länger bekannt gewesen und somit keine Überraschung. Ein weiterer Schritt sei getan. Der bedeutet nun große Veränderungen für Sport Bauknecht in Römerstein. Inhaber Thomas Bauknecht wird sein Geschäft zum Jahresende schließen. In Böhringen soll dann ein Spezialshop für Wintersportartikel entstehen und in Merklingen das große Sportgeschäft mit der Neuausrichtung des Ganzjahres-Sportangebots.