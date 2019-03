So wird das neue Baugebiet „Lindenstraße“ finanziert

Die Arbeiten für das neue Baugebiet „Lindenstraße“ im vierten Abschnitt laufen. „Jetzt müssen wir dazu noch finanzieren“, zeigte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend auf und übergab an Kämmerin Manuela Uebele. Diese erläuterte das Verfahren, das schon öfters in der Kommune zum Tragen kam. Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebiets Anbindung Lindenstraße soll über einen Erschließungsvertrag mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erfolgen und läuft somit außerhalb des Haushaltes. Die Merklinger Ratsmitglieder gaben dafür einstimmig grünes Licht. 1,6 Millionen Euro sind als Erschließungskosten prognostiziert.

Hohe Nachfrage besteht

Die Nachfrage nach Bauplätzen sei indes weiter hoch. „Es sind über 60 Anfragen für Bauplätze – von Auswärtigen und Einheimischen“, verdeutlichte Kneipp und fügte an: Die Gemeindeverwaltung bereitet derzeit eine Beratungsunterlage für den Rat vor, bei dem es um die Vergabe von Bauplätzen gehen soll. Fakt ist: Im neuen Bauabschnitt entstehen 19 oder auch 20 Plätze für Häuslebauer. Die Nachfrage sei aber viel höher. Es dürfe bei den dann aufzustellenden Kriterien aber nicht nur um die Faktoren „Einheimische“ und „Auswärtige“ gehen. Es müssten mehrere Punkte festgelegt werden, um rechtskonform zu agieren.