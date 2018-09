So will ein Heroldstatter mehr Kultur auf die Alb bringen

Tickets sowohl für den Auftritt der Band „Help“ am 17. November in der Gemeindehalle Merklingen als auch für die Gruppe „Purpendicular“ am 9. Februar 2019 in der Berghalle in Heroldstatt gibt es bereits jetzt im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ sowie unter www.schwäbische.de/tickets