So werden auf der Neubaustrecke Ulm - Wendlingen die Schienen verlegt

Sie sind da und werden so schnell nicht gehen: Die Rede ist vom Generalunternehmer für den bahntechnischen Oberbau der Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen namens „ARGE BSA“. „Wir sind keine Aliens, die ein bisschen Gleis abwerfen“, zeigt Bauleiterin Sybille Ritzkowsky den Mitgliedern des Merklinger Gemeinderates in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend auf und fügt erklärend an: „Wenn wir fertig sind, fährt der Zug.“

Doch bis dahin gebe es noch einiges zu tun. Welche Aufgaben nun nach den Rohbauarbeiten anstehen, erklären sie und der Gesamtprojektleiter Werner Fahrnberger. Wichtig ist den Beiden: Probleme wollen sie aus der Welt schaffen, Fragen – auch aus der Bevölkerung – beantworten und Anregungen aufnehmen.

60 Kilometer Trasse

Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus den beiden österreichischen Firmen Rhomberg Bahntechnik GmbH und Swietelsky Baugesellschaft mbH. Ziel sind der Bau der „festen Fahrbahn“, die elektrotechnische Ausrüstung und die Inbetriebnahme. Das heißt: die vollständige Bahntechnik Oberbau – sozusagen vom „nackten“ Tunnel bis zum fahrende Zug. Insgesamt geht es um 60 Kilometer Trasse, also 120 Kilometer Gleis. Unterteilt werde dabei noch in die insgesamt elf Tunnel sowie die „freie Strecke“. 24 Weichen und Kreuzungen wird es geben.

Es wird zwischen kurzen und langen Tunneln unterschieden. In einem kurzen Tunnel werden zwei Gleise in einer Röhre, in einem langen Tunnel wird ein Gleis pro Röhre geführt. Der Schotter der Bahnschwelle wird durch Beton ersetzt. Diese Vorgehensweise der Deutschen Bahn sei bei Höchstleistungstrassen häufig zu sehen. Beton habe schlichtweg eine längere Lebensdauer und so weniger Instandhaltungsarbeiten – wenngleich die Anschaffung teurer ist.

Sybille Ritzkowsky. (Foto: Scholz)

Zunächst erfolgt der Einbau der Ausgleichsschicht. Dann kommt die so genannte „feste Fahrbahn“. Ebenso sieht es bei den Erdbauwerken aus. Auf die hydraulisch gebundene Tragschicht kommt die feste Fahrbahn namens Rheda 2000. 60 Jahre lang sollen die Schienen halten, bis diese abgenutzt sind und dann ersetzt werden müssen.

Rettungskräfte befahren Tunnel

Die Besonderheit: In Tunnelbereichen werden Befahrbarkeits-Platten installiert. Diese sind für das Befahren durch Rettungskräfte vorgesehen. Diese Nutzung ist laut Ritzkowsky einmalig in Deutschland und deswegen neuartig.

Für die Arbeitsgemeinschaft gibt es dann noch weitere Aufgaben zu erfüllen. Da geht es um die mechanische Ausrüstung der Tunnel mit Handlauf, Beschilderungen oder auch Lüftung. Außerdem wird sich um die Stromversorgung und Telekommunikation sowie um den Bahnstrom gekümmert. Hinzu kommen so genannte „beigestellte Gewerke“. Diese werden von der Deutschen Bahn selbst beauftragt, sind aber von der ARGE BSA zu koordinieren. Darunter fallen die Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik, Bahnfunk, Oberleitungsprüfeinrichtungen und Ortssteuereinrichtungen. „Dass jetzt bereits die Oberleitungen, also die Masten aufgestellt werden, ist wichtig“, so die Bauleiterin. Die Masten würden beispielsweise der Gleisvermessung dienen: „Wenn diese nämlich an einem Standort stehen, dann stehen sie.“

Werner Fahrnberger. (Foto: Scholz)

Teile der Schienen sind bereits vor Ort. 31 Nächte wurden gebraucht, um die 120-Meter-Langschienen per Spezialtransporte vorzulagern. Mit dem Gleisbau soll im Juni dieses Jahr begonnen werden. Bis zum Jahreswechsel möchte die Arbeitsgemeinschaft in Hohenstadt angekommen sein. Es kann immer nur ein Gleis gelegt werden. Vorgesehen war, dass die Strecke Ulm-Hohenstadt im September 2020 fertig ist. „Doch das ist noch ein vages Konstrukt“, so Fahrnberger. Derzeit sei man um 16 Wochen im Verzug. Erst nach Fertigstellung kommt die Strecke Hohenstadt-Wendlingen an die Reihe. „Problem ist die Filstalbrücke, die fehlt. Züge springen eben nicht“, zeigt Sybille Ritzkowsky auf.

Verwunderung über Weichen

Zuständig ist die ARGE auch für den Bahnhof Merklingen. Dort erfolgt die Auftrennung der zwei Streckengleise in zusätzlich zwei Bahnhofsgleise. Insgesamt gibt es dort acht Weichen, informiert die Bauleiterin. Die Ratsmitglieder zeigen sich verwundert. Doch Ritzkowsky beruhigt sofort: Vier davon sind so genannte Schutzweichen – führen also in einen Schutzbereich außerhalb des Gleisbetts. Wichtig: Die ARGE BSA baut lediglich Gleise, Oberleitung und Verkabelung. Die Fußgängerbrücke und Bahnsteige sind anderweitig vergeben.

