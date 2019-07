So steht es um die Kindergarten-Plätze in Merklingen

In der Gemeinde Merklingen gibt es eine Nachbarschaftsgrundschule Merklingen-Machtolsheim mit derzeit 74 Kindern in Merklingen. In Machtolsheim seien es 36 Kinder in jahrgangsübergreifenden Klassen. Jede Kommune hat eigene Schulgebäude.

In Merklingen wurde im Jahr 1987 das Grundschulgebäude an der Rippmannstraße gebaut. Es sind fünf Klassenzimmer, zwei Lehrerzimmer, Sanitärräume und ein Hausmeisterraum vorhanden. Seit dem Jahr 1999 gibt es in Merklingen die Elterninitiative namens „Kernzeitkids“, die sich zur Betreuung der Grundschulkinder gegründet hat.

Die Kernzeit betreut von Montag bis Freitag vor und nach dem Unterricht in der Regel von 7 bis 16 Uhr und freitags bis um 13.30 Uhr. Es gibt eigenes Betreuungspersonal. Die Gemeinde Merklingen trägt die Kosten der Räumlichkeiten. Dahingehend wird es Gesprächsbedarf geben, so der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos): „Die Kernzeitkids nehmen stetig zu, wachsen also kontinuierlich.“ Das sei auch ein Beleg für die gute Betreuung im Kinderhaus. Das trage sich in der Schule weiter. Das Mittagessen werde zudem im Kinderhaus eingenommen. Der nächste große „Brennpunkt“ ist laut Kneipp, sich mit neuen Räumlichkeiten auseinanderzusetzen.

Die Kernzeitkids sind im ersten Obergeschoss der Gemeindehalle gegenüber der Grundschule Merklingen untergebracht. Doch der Platz sei eben begrenzt. Dem gegenüber stünden die Anmeldezahlen. Zum Vergleich: Während es im Schuljahr 2000/2001 insgesamt zwölf Kinder waren, stieg diese Anzahl an angemeldeten Kindern immer weiter an. 2018/2019 nutzen 25 Kinder das Angebot.