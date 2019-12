So feiern Mineure den Barbaratag im Bahntunnel

Alten Bergmannstraditionen folgend haben die Auftragnehmer der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH mit ihren Mineuren und Mitarbeitern den Namenstag der Heiligen Barbara gefeiert.

Manfred Leger, Vorsitzender der Geschäftsführung der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, dankt den Mineuren anlässlich des Barbaratags für ihre Arbeit im vergangenen Jahr: „Wir durften in diesem Jahr zahlreiche Meilensteine feiern und sind mit dem Bahnprojekt Stuttgart-Ulm einen großen Schritt weitergekommen: Mehr als 90 Prozent des Vortriebs des gesamten Bahnprojekts sind bereits geschafft. Diese Erfolge verdanken wir auch den Mineuren, die unter Tage Höchstleistungen vollbringen. Besonders froh sind wir, dass es bisher in unserem Projekt noch keine ganz schlimmen Unfälle gegeben hat und die Sicherheitsvorkehrungen offenbar strikt angewendet werden.“

Am Tag der Heiligen Barbara wird auf den Tunnelbaustellen nicht gearbeitet, stattdessen finden Andachten und Feiern statt, bei denen der Schutzpatronin der Bergleute gedacht wird.

Alle bergmännisch gegrabenen Tunnel des Bahnprojekts haben eine Tunnelpatin, die traditionell als irdische Stellvertreterin der Heiligen Barbara gilt. Die Patinnen sollen Glück bringen und ihre schützenden Hände über die Bergleute halten.

Auch Simone Herrmann, die Ehefrau des Regionalpräsidenten Thomas Bopp, hat eine Tunnelpatenschaft übernommen. Als Patin für den Tunnel Bad Cannstatt dankte sie auf der Barbarafeier im Tunnel den Mineuren für ihre geleistete Arbeit: „Ohne den Zusammenhalt und die Teamarbeit unter den Mineuren, ohne das Vertrauen zueinander und den Glauben an das Projekt, wäre die erfolgreiche Arbeit unter Tage an einem solch anspruchsvollem Bauwerk gar nicht möglich.“

„Es ist eine schöne Tradition, dass wir am Barbaratag auf das zurückblicken, was wir das Jahr über geleistet haben, voller Dankbarkeit, dass wir wohlauf und so erfolgreich sind“, sagt Konrad Bonhäuser, der als Bauführer für den Tunnel Obertürkheim täglich auf den Schutz der Heiligen Barbara vertraut.