Sieg und Niederlage für die TVM-Tischtennismannschaften

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die TV Merklingen Tischtennis-Teams am Wochenende vom 23. September. Schon am Samstagmittag gewannen die U19 Mädchen, nach toller Leistung bei der Spielgemeinschaft TSV Laichingen/TSV Seissen, mit 8:2 deutlich. Die Herren II unterlagen dagegen beim TSV Beimerstetten II am Samstagabend nach einer guten Leistung mit 4:9 etwas unglücklich.

Trotz großer Gegenwehr mussten sich die Herren II bei ihrer 4:9 Niederlage, in der Kreisliga B Gruppe 3 Partie, beim TSV Beimerstetten II geschlagen geben. Schon in den Eingangsdoppeln gaben die Hausherren richtig Gas und gingen folgerichtig auch gleich mit 2:0 in Führung, ehe Frank Waldeck/Hans-Peter Wörtz im dritten Doppel und Harry Diefenbacher im Einzel den 2:2 Ausgleich herstellten. Dann jedoch war Beimerstetten wieder am Zug. Mit gleich vier Spielgewinnen in Folge zogen die Gastgeber zum 6:2 wieder weg, bevor Lena Gienger und Bernd Strohm das TVM-Team dann mit tollen Leistungen wieder zum 4:6 heranführten und damit nochmal Hoffnung aufkommen ließen. Beimerstetten gelang es dann aber, das Tempo erneut anzuziehen und mit drei weiteren Spielgewinnen den 9:4 Sieg einzusacken.

Einen ungefährdeten 8:2 Start-Ziel-Sieg feierten die U19 Mädchen zum Saisoneinstand in der Mädchen Bezirksliga gegen die Spielgemeinschaft TSV Laichingen/TSV Seissen am Samstagnachmittag in der Jahnhalle. Gleich von Anfang an sorgten die TVM-Mädchen für klare Verhältnisse. Coline Steeb/Mary-Rose Schneider im Doppel, sowie Sofia Schneider, Coline Steeb und Mary-Rose Schneider im Einzel holten, ehe die Gastgeber sich versahen, eine richtig schnelle 4:0 Führung heraus. Dann erst kamen auch die Hausherrinnen etwas besser in die Partie. Rebekka Klaus verkürzte für die Spielgemeinschaft zum1:4, bevor Coline Steeb für den TVM mit dem 5:1 wieder den alten Abstand herstellte. Anschließend war es Nele Ise, die für die Gastgeber noch einen weiteren Zähler zum 2:5 holte, ehe Mary-Rose Schneider, Coline Steeb und Sofia Schneider mit drei weiteren Spielgewinnen, nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit, den verdienten TVM-Sieg unter Dach und Fach brachten.

Am kommenden Wochenende greifen auch die Herren I ins Spielgeschehen ein. Am Samstag, den 1. Oktober erwarten sie um 19Uhr den TSV Laichingen II, während am Sonntag, den 2. Oktober um 10 Uhr den SV Westerheim II nach Merklingen kommt.