Sieg und Niederlage für die Herren

Nicht ganz zufrieden sind die Tischtennismannschaften des TSV Merklingen vom Wochenende. Dabei mussten die Herren III gegen den TSV Seißen III eine sehr bittere 3:9-Pille schlucken, während die Herren II den SC Lehr mit 9:0 regelrecht von der Platte fegten und vorerst einmal die Tabellenführung, in der Kreisklasse B, Gruppe 3, übernahmen.

Überraschend klar mit 9:0 bezwangen die Herren II in der Kreisklasse B den SC Lehr III in eigener Halle. Schon in den Eingangsdoppeln wurde der Gast aus dem Ulmer Ortsteil richtiggehend in die Zange genommen. Tobias Harder/Andy Freund, Bernd Keller/Sabahudin Rondic und Gerhard Längst/Bernd Strohm sorgten mit einer starken Mannschaftsleistung für eine frühe und hochverdiente 3:0-Führung. In den Einzeln zogen die Hausherren dann das Tempo noch einmal an und erhöhten die Führung folgerichtig sehr rasch immer weiter.

Die Gäste leisteten zwar großen Widerstand, waren aber nicht in der Lage, die Akteure des TV Merklingen aufzuhalten oder diesen wenigstens ein Spiel abzunehmen. Bernd Strohm setzte mit seinem 3:0-Erfolg über Hawat Nizar den überaus erfreulichen Schlusspunkt zum 9:0-Endstand. Im Einzel waren Tobias Harder, Andy Freund, Bernd Keller, Sabahudin Rondic, Gerhard Längst und Bernd Strohm je ein Mal siegreich. Damit übernimmt das Team des TVM mit 6:0 Punkten, vor dem VfB Ulm I und dem TSV Laichingen III (jeweils 5:1 Punkte), vorläufig die Tabellenführung.

Eine in dieser Höhe unerwartete, aber aufgrund der gezeigten Leistung verdiente 3:9-Heimniederlage mussten die Herren III des TVM in der Kreisklasse C, Gruppe 2, gegen den TSV Seißen III einstecken. Beide Teams starteten auf Augenhöhe in die Begegnung. In den Eingangsdoppeln gingen dann die Gäste aus dem Blaubeurer Ortsteil gleich mit 2:1 in Führung. Harry Diefenbacher/Frank Waldeck holten den Merklinger Punkt im Doppel.

In den darauf folgenden Einzeln gelang dem TVM-Team dann noch der Ausgleich zum 2:2 durch Hans Hack und zum 3:3 durch Harry Diefenbacher. Dann hatten die Merklinger Akteure schon all ihr Pulver verschossen und bekamen dazu die vielen Materialspieler der Gäste nie in den Griff. Der TSV Seißen zog trotz aller Gegenwehr der Hausherren unaufhaltsam davon. Mit fünf Spielgewinnen in Folge waren die Akteure aus Seißen dem Merklinger Team auch in punkto Einsatz klar überlegen.

Einen richtigen Großkampftag haben die Tischtennis-Mannschaften des TV Merklingen am Samstag, den 15. Oktober mit dem Mädchenspieltag, und zwei Herrenspielen am Abend zu bewältigen.