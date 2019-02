Sie will die Stimmen im Chor vereinen

Stimmen wahrzunehmen und sie in einem Chor zu vereinigen: Das bereitet Magda Cerna Freude und ist zugleich eine Herausforderung für sie. Die 48-Jährige ist die neue Chorleiterin des Gesangvereins Liederkranz 1851 Merklingen/Alb und trat erstmals bei der Jahresfeier auf. Doch auch zuvor gab es für sie schon eine Menge zu tun – vor allem kennenzulernen. Cerna löst den vorigen Chorleiter Hellmut Stolz ab. Ein gutes halbes Jahr war der Liederkranz auf der Suche nach Ersatz, der nun gefunden wurde.

Magda Cerna wurde in Prag geboren. Dort nahm sie auch ihr Gesangstudium am Prager Konservatorium und an der Musikfakultät Prag auf. Es folgten die Teilnahme an Meisterkursen in Piestany bei Magdalena Hajossyova und in Manchester bei Noel Baker und Renata Scotto. „Während des Studiums war ich als Solistin auch an zwei Theatern engagiert“, erinnert sie sich zurück und sagt dann: „Ich wollte aber auch deutsches Liedgut kennenlernen.“ Nach der Wende sei sie nach Deutschland gegangen, nahm das szenische Studium und Liedgestaltung an der Musikhochschule Stuttgart auf. Als Solistin tourte sie bei umfangreichen Konzerttätigkeiten durch Europa und die USA.

Zuhause in Staig

Heute ist sie in Staig Zuhause – gemeinsam mit ihrer Familie, zu der fünf Kinder im Alter von sieben bis 19 Jahren zählen. Die verheiratete Cerna bringt Beruf und Familie in Einklang. Dazu gehörte auch eine Umorientierung – von der ausgebildeten Sängerin zur Chorleiterin. „Ich bin ja ausgebildete Sängerin, habe aber vor fünf Jahren den Staiger Kinderchor gegründet“, erzählt sie und fügt an: „Nach 28 Jahren als Solistin wollte ich etwas anderes machen.“

Während als Solistin der Fokus immer auf die Stimme und die eigene Ruhe lag, ist es bei der Tätigkeit als Chorleiterin ganz anders: Sie muss alle Stimmen wahrnehmen und sie zu einer Gruppe formen. „Das ist eine andere Herausforderung, die mir aber total Spaß macht“, sagt sie.

Im Jahr 2007 startete sie als Opern- und Konzertsängerin, Gesangspädagogin und Stimmbildnerin bei den „Ulmer Spatzen“. Cerna: „Ich habe mir ein Jahr gegeben, um zu sehen, ob es mir fehlt, als Solistin unterwegs zu sein.“ Doch das sei nicht der Fall gewesen.

Der Wochenplan

Wie ein Wochenplan einer Chorleiterin aussieht? Magda Cerna muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. Montags ist sie bei der Singgruppe „Wirrsing“ in Vöhringen. A-Capella steht auf dem „Stundenplan“. Dienstags leitet sie den Kinderchor in Staig. Dabei gibt es drei Gruppen – ab drei Jahren bis in das jugendliche Alter. Am Abend ist sie in Altheim bei einem Gemischten Chor.

Ein Gemischter Chor wartet auch seit einem Jahr immer mittwochs in Stetten auf sie. Jetzt kommt eine neue Herausforderung hinzu: Immer donnerstags probt Magda Cerna mit „den Merklingern“, sprich dem Gemischten Chor und dem Song Circle.

Maximum an Arbeit

„Das ist aber auch das Maximum, damit man letztlich Konzerte auch gut betreuen kann“, zeigt die fünffache Mutter auf. Weitere Anfahrten seien für Chorleiter „normal“ – auch die entsprechende Arbeitszeit meist an den Abenden passe sich gut in das Privatleben ein. Im Berufsleben vertraut sie auf ihr Können und ihre Erfahrungen. „Ich kann aus Laiensängern über meine Art Stimmen gut herausholen, damit es strahlende, kräftige und präzise Stimmen werden. Das ist zumindest das Ziel. Ob ich das schaffe, ist immer das Spannende“, sagt Cerna. Das A & O dabei sei, dass sich die Sänger anstrengen und engagieren. „Singen ist letztlich wie ein Hochleistungssport. Bei Laiensängern in einer abgestuften Form“, erklärt die 48-Jährige.

Ich habe das Konzept jetzt verstanden und wie es funktioniert. Es ist sehr beeindruckend, was der Verein schafft und wie viele Aufgaben gestemmt werden müssen. Magda Cerna

Natürlich gebe es Chöre, die nicht so bereit seien und sich einsetzen. „Aber da steige ich auch erst gar nicht ein“, zeigt die Chorleiterin auf. In Merklingen sei das anders. „In Merklingen war klar, dass die Gruppe gemischt ist und das ist unglaublich. Die Merklinger sind toll“, lobt Cerna. Mit Blick auf die Jahresfeier meint sie: „Ich habe das Konzept jetzt verstanden und wie es funktioniert. Es ist sehr beeindruckend, was der Verein schafft und wie viele Aufgaben gestemmt werden müssen.“ Doch das große Engagement und die Zuverlässigkeit würden helfen. „Und deswegen ist dann auch das Publikum zufrieden.“

Warm-up und Übungen

Bevor in Merklingen gesungen wird, gibt es erst einmal ein so genanntes Warm-up. Das heißt: „Der Körper muss warm werden. Letztlich ist er wie ein Motor. Der muss auch aktiv werden“, zeigt die neue Chorleiterin auf. Hinzu kommen dann die Resonanz-Übungen. Damit die Stimme gut klingt, werden Buchstaben wie „m“, „n“ oder auch „l“ geformt und wiederholt. „Ich mache dann auch noch gerne Canons und dann geht es weiter zum Repertoire“, erzählt Cerna.

Beim Singen würden viele Muskelgruppen beansprucht – mehr als beim Sprechen. „Das ist auch manchmal anstrengend, aber gut so“, sagt Magda Cerna und lacht leicht auf. Fest steht: „Beim Singen haben wir mehr Sauerstoffzufuhr, schütten Glückshormone aus. Singen macht glücklich.“

Mehr entdecken: Merklinger feiern traditionelle Lichtmess

Mehr entdecken: Gesangverein Liederkranz bereitet sich auf Jahresfeier vor