Sie kennen Merklingen, Merklingen kennt sie

Die Dorfrocker kommen am Freitag, 4. September, zum Open-Air in die neu gestaltete Merklinger Ortsmitte. Los geht es um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Insgesamt ist das Konzert für 480 Besucher ausgelegt, für die es einzelne und doppelte Biertischgarnituren sowie Stehtische geben soll. Es herrscht freie Platzwahl, aber im Rahmen der geltenden gesetzlichen Corona-Regelungen. Zutritt zum Konzert, so ist es derzeit vorgesehen, wird also nur mit Mund-Nasen-Schutz gewährt. Gleiches gelte für Wege zu den Toiletten, dem Getränke- oder auch Speisenverkauf. An den Plätzen selbst herrsche dann keine Maskenpflicht.

Karten für 19,50 Euro gibt es nur im Vorverkauf. Es wird keine Abendkasse geben. Die Karten sind dafür im Vorfeld bei zahlreichen Verkaufsstellen wie den Sparkassen der Laichinger Alb, der Albernte, die sich um die Speisen beim Konzert kümmert, der Bäckerei Scheifele, der Firma Stabilo und der Merklinger Gemeindeverwaltung zu bekommen. Da jetzt Urlaubszeit ist und somit bedingt auch manche Schließzeit können sich Interessierte eine Karte über Telefon 0157 / 50665466 sichern.