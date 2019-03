Schweineskandal vor Gericht: Merklinger Landwirt zu Höchststrafe verurteilt

Mehr als 160 vernachlässigte und verletzte Schweine mussten getötet werden - der Besitzer der Tiere, ein Schweinehalter aus Merklingen, hat gestanden. In der Hauptverhandlung am Freitag hat er über seine Anwälte einräumen lassen, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Der 56 Jahre alte Landwirt zeigte sich vor Gericht voller Reue und saß wie ein Häuflein Elend vor dem Richter.

Richter spricht von „krassestem Fall“ in der Bundesrepublik

Das Amtsgericht Ulm verurteilte ihn zu drei Jahren Haft. Richter Oliver Chama sprach vom „krassesten“ Fall in der Bundesrepublik Deutschland. Mit dem Urteil wolle er ein „Exempel“ staturieren und „organisierter Agrarkriminalität“ vorbeugen.

In den Plädoyers forderte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung, die Verteidigung sprach sich für eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten aus, ebenfalls zur Bewährung. Das Urteil fiel jedoch deutlich härter aus: Drei Jahre Freiheitsstrafe verhängte das Gericht - die in diesem Fall mögliche Höchststrafe.

Überraschend: Während der Verhandlung sorgte der Amtstierarzt, der in einem anderen Verfahren bereits freigesprochen wurde, für ein Aufhorchen. Er hatte sich vom Landwirt an der Nase herumführen lassen, so die Meinung des Gerichts. Richter Chama sagte, er würde den Tierarzt am liebsten wegen Inkompetenz einsperren lassen.