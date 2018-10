Schweineskandal: Verfahren gegen Amtstierarzt wird fortgesetzt

Alexander Gerst ruft aus dem All auf der Insel Mainau an und Schwäbische.de ist live dabei. Der Livestream startet gegen 14.40 Uhr. Gegen 14.55 Uhr beantwortet der deutsche ESA-Astronaut dann in einem 20-minütigen Live-Call Fragen von ausgewählten Schülern aus der Region. Es geht um sein Leben auf der ISS, seine Ausbildung zum Astronauten oder warum seine Reise ins All Bedeutung für den Umweltschutz hat.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist seit Juni für ein halbes Jahr an Bord der Internationalen Raumstation (ISS).