Sattelzug muss ausweichen und streift Auto

Beim Einfahren auf die Autobahn Merklingen hat am Mittwoch ein Autofahrer nicht aufgepasst. Es krachte. Der Unbekannte fuhr gegen 14.30 Uhr auf die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München auf. Ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Autofahrer laut Polizei vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur. Ein dort fahrender 52-Jähriger musste mit seinem Sattelzug nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dabei streifte der Lastwagen einen auf der linken Spur fahrenden VW Touran. Der Sachschaden an dem VW beträgt 8000 Euro. Der Fahrer des Kleinwagens hielt nicht an. Die Polizei ermittele nun wegen Unfallflucht gegen unbekannt.