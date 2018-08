Sanierung der Landesstraße 1230 ist abgeschlossen

Die Umleitung hat nun ein Ende: Ab Freitag, 24. August, wird die Vollsperrung der Landesstraße 1230 von Merklingen in Richtung Nellingen wieder aufgehoben und somit wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Die Sanierung ist abgeschlossen.

Der schadhafte Fahrbahnbelag der Landesstraße 1230 zwischen der Anschlussstelle Merklingen und dem Ortseingang Nellingen wurde ausgebessert. Die Sanierung war eigentlich für den September geplant, wurde dann aber in den August vorgezogen. Das Regierungspräsidium Tübingen teilte mit, dass eine Vollsperrung der Landesstraße im Baustellenbereich ab dem 13. August erfolgt – bis zum 24. August. Der Streckenabschnitt von 2,8 Kilometern zwischen Merklingen und Nellingen ist nun erneuert.

Verkehrssicherheit im Blick

Die Baustelle begann direkt nach dem Auf- beziehungsweise dem Abfahrts-Ast der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart und endete im Bereich des Ortseingangs Nellingen.

Geplant war, dass durch die Belagsarbeiten dann die Spurrinnen, Verdrückungen und auch die massiven Rissbildungen ausgebessert und so beseitigt werden. So sollte der Verkehrssicherheit nachgekommen werden, die gewährleistet werde muss.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen 240 000 Euro. Diese Summe wurde komplett seitens des Landes Baden-Württemberg getragen.

„Aufgrund der guten Witterungsbedingungen kann der Zeitplan eingehalten werden. Die Maßnahme wird somit am 24. August abgeschlossen sein“, teilt Claudia Wiese von der Koordinierungs- und Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage dieser Zeitung mit. Fräsarbeiten des Asphaltbelags, die Reinigung der Asphaltoberfläche von Fräsrückständen für die Einbauarbeiten des Asphaltbelags und dann der Einbau der Asphaltschicht wurden abgeschlossen. Ab Mittwoch standen dann noch einige Arbeiten aus. Darunter beispielsweise das Herstellen der Randabdichtungen des Asphaltbelags oder auch die Bankett-Arbeiten. Zudem wurden die Markierungen neu gesetzt. Zur Maßnahme gehörte auch, mit einer entsprechenden Beschilderung auf den neuen Belag hinzuweisen.

Ganz ohne Probleme ging die Baumaßnahme nicht vonstatten. Manche Fahrer ignorierten das Durchfahrtsverbot. Es kam zu Unfällen. Dabei war eine entsprechende Umleitung eingerichtet. Der Verkehr von Merklingen kommend in Fahrtrichtung Nellingen wurde an der Ampelkreuzung der L1230 über die Nord-Ost-Umfahrung Merklingen in Richtung Scharenstetten umgeleitet.

Weiträumige Umleitung

Das heißt: Die Fahrzeuge folgten dann der Landesstraße 1234, ebenso jene, die über den Auf- sowie Abfahrts-Ast der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Ulm kamen. Über Scharenstetten wurde der Verkehr dann in Richtung Nellingen auf der Landesstraße 1233 weitergeleitet. Der Verkehr, der aus Richtung Nellingen kam, wurde in umgekehrter Richtung auf derselben Route wiederum in Richtung Merklingen geführt.