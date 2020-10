Ruben N. Petersohn führt das Werk seines verstorbenen Vaters weiter

Im vergangenen November startet der passionierte Heimat- und Geschichtsforscher Gerhard R. Petersohn zusammen mit Jakob Salzmann, Sprecher der Merklinger Interessengemeinschaft Geschichte und Brauchtum (IGM), eine historische Buchserie. Der erste Band von „Unser Dorf im Wandel der Zeit – Merklingen/Alb“ beschäftigte sich mit der Neugasse. Umgehend machte sich Petersohn an die Arbeit für den nächsten Band, der sich dem Laichinger Weg und der Hauptstraße widmen sollte. Er konnte ihn nicht vollenden.Gerhard Rudolf Petersohn starb am 25. März 2020 im Alter von nur 65 Jahren. Jetzt kommt das Buch doch heraus. Ruben N. Petersohn hat es vollendet. Das hatte der 25-jährige Psychologe seinem Vater versprochen. SZ-Redakteur Christoph Schneider spricht mit Ruben Petersohn über die Entstehung des Buches.

Herr Petersohn, wie kam es dazu, dass Sie als derzeit wohl jüngster Hobby-Geschichtsforscher Merklingens unterwegs sind?

Mein Vater hat ja die Serie „Unser Dorf im Wandel der Zeit – Merklingen/Alb“ begonnen. Er hatte bereits viel Material zusammengetragen, ist aber während der Arbeiten am ersten Kapitel verstorben. Ich habe ihm vor seinem Tod versprochen, seine Arbeit fortzusetzen. Ende September war die Arbeit beendet und im Oktober ging das Buch über den Laichinger Weg und die Hauptstraße in den Druck.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich in die Materie einzuarbeiten?

Ich kam schon als Kind mit der Forschung meines Vaters in Berührung. Er hat im Rahmen der Ahnenforschung Familienbücher über einige Orte im Westerwald geschrieben und auch die Vorfahren meiner Mutter Gerlinde, eine geborene Romeis, nach Ungarn zurückverfolgt. Insgesamt drei Bände hat mein Vater über die dortige Gemeinde Vokany – zu deutsch Wakan – geschrieben. Er hat mich mitgenommen in die Archive. Dort habe ich viel gelernt und bin sozusagen in die Materie hineingewachsen. Zudem hat mein Vater über Jahrzehnte Vorarbeit geleistet.

Inwiefern?

Ich glaube, das ging los, bevor er im Jahr 1995 sein Buch über den Merklinger Gesangverein Liederkranz schrieb. Er hat über Jahrzehnte umfangreiches Material gesammelt. Er hat es sehr gut sortiert, archiviert und gegliedert. Insofern fiel es mir recht leicht, mich darin einzuarbeiten.

Wie sind Sie bei ihrer Recherche vorgegangen?

Zusammen mit Jakob Salzmann von der IGM habe ich Pläne, Baugesuche sowie Kauf- und Tauschgesuche aus den Archiven der Gemeinde und der IGM herausgesucht und den entsprechenden Gebäuden zugeordnet. Dann sind wir die Straßen Hausnummer für Hausnummer abgelaufen. Wir haben versucht, für jedes einzelne Haus, die Baugeschichte zu recherchieren, also was wann wo gebaut oder renoviert wurde. Wir haben aber auch Anekdoten und historische Fotos der Häuser gesammelt. Im Buch stellen wir den historischen Fotos aktuelle Bilder gegenüber.

Auf was für Geschichten sind Sie da gestoßen?

Da gab es einige, zum Beispiel die vom Laichinger Weg 2. Dort war Johannes Söll, der Sohn und Erbe, im Zweiten Weltkrieg gefallen. Er hinterlies zwar keine Kinder, aber seine Ehefrau und seine Geschwister. Somit war das weitere Schicksal des Hofs fraglich.

Wer hat Ihnen diese Geschichte erzählt?

Anhand einiger Dokumente – darunter ein Soldbuch der Wehrmacht – teils auch aus privaten Archiven, konnten wir das Schicksal des Johannes Söll nachzeichnen.

Und was wurde aus dem Hof?

Er war noch einige Zeit im Besitz der Erben.

Wie weit in der Zeit gehen Sie zurück bei Ihren Forschungen?

Ein Großteil der Recherche endet 1820. Aus der Zeit vor dem Jahr 1820 gibt es so gut wie kein Material in unseren Archiven.

Woher kommt das?

Damals wurden in der Regel keine amtlichen Baupläne erstellt. Im besten Fall sind noch vereinzelte Handwerkerskizzen vorhanden. Auch die Besitzerabfolge wurde nicht dokumentiert. Aber da haben wir uns mit den Einträgen im Steuerregister beholfen. So konnten wir nachvollziehen, wer für welche Zeit und welches Gebäude Steuern entrichtet hat. So konnten wir die Besitzer ableiten.

Welches ist denn das älteste Gebäude, das Sie bis dato beschrieben haben?

Den Zehntstadel in der Hauptstraße 63 können wir am weitesten zurückdatieren. Er wurde im Jahr 1587 vom Stift Wiesensteig erbaut und sein Schicksal ist im weiteren Verlauf gut dokumentiert, weil er ja ein so wichtiges Gebäude darstellte.

Welche anderen Höfe fanden Sie bemerkenswert?

Der Hof der Familie Erb, Hauptstraße 76, ist etwas besonderes, weil er sich seit über 130 Jahren durchgehend in Familienbesitz befindet. Viele andere Höfe haben in solch einem Zeitraum teils mehrfach die Besitzer gewechselt.

Wie sind Sie bei der Arbeit zum Buch vorgegangen?

Wir haben uns die Mühe gemacht, die eingescannten Pläne und Verträge, die in Handschrift vorliegen, in Druckschrift zu übertragen. Das war streckenweise durchaus mühevoll, denn es ist gar nicht mal so einfach, die alten Handschriften zu entziffern. Jakob Salzmann kann das glücklicherweise sehr gut und verfügt über sehr viel Erfahrung darin.

Welchen Straßen, Wegen oder Gassen werden Sie den dritten Band von „Unser Dorf im Wandel der Zeit“ widmen?

Ich arbeite derzeit mit Jakob Salzmann zusammen an der Bahnhofstraße – von der Baugeschichte – und zudem an den Hintergründen des ehemaligen Bahnhofs Merklingen.