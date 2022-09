Raumausstattermeister treffen sich seit 57 Jahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine schöne und liebgewonnene Tradition wurde in Merklingen fortgesetzt: ihr 57. Meisterjubiläum feierten die Absolventen der Raumausstatterschule in Stuttgart-Feuerbach in diesem Jahr in Merklingen. 33 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Österreich konnten 1964 ihren Meisterbrief entgegennehmen, darunter auch der Merklinger Eberhard Eckart, der beim traditionellen Treffen in diesem Jahr als Gastgeber des viertägigen Treffens fungierte. Eine Meisterin und sechs Meister nebst Familienangehörigen reisten nach Merklingen und schwelgten in Erinnerungen. Das erste Meisterklassentreffen fand anlässlich des 25. Jubiläums statt, danach alle fünf Jahre und seit 2004 jährlich. Ausrichter ist immer ein anderer Klassenkamerad „und von Hamburg bis Salzburg kommt man ganz schön herum“ freut sich Eberhard Eckart, der abwechslungsreiche Ausflugsziele wie das Gestüt Marbach, die Wimsener Höhle, das Kloster Zwiefalten, dann das Freilichtmuseum Beuren und den Kräutergarten von Sanct Bernhard ausgewählt hatte. Im kommenden Jahr wollen sich die Raumausstattermeister in Hohentengen treffen.