Rat zufrieden mit Großbaustelle an Kläranlage

Thomas Scherraus, Geschäftsführer vom Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller, sowie Projektleiter Stefan Dehm blicken zufrieden über das Gelände der Merklinger Kläranlage. Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) tut es ihnen gleich und auch die Mitglieder des Gemeinderates zeigen sich erstaunt. Die Arbeiten vor Ort für den Retentionsbodenfilter sowie den Ableitkanal laufen auf Hochtouren und mit viel Erfolg. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend konnte sich das Gremium davon überzeugen.

Projektleiter Stefan Dehm gibt den Überblick. Drei große Baustellenfahrzeuge sowie ein Bagger waren im Einsatz, haben in vier Wochen das Becken ausgehoben. Der entstehende Filter fasst 3100 Quadratmeter mit den beiden Becken Ost und West. Diese erstrecken sich insgesamt auf einer Länge von 120 Metern und einer Breite von 50 Metern. Ein 4000 Kubikmeter großer Wasserspeicher wird entstehen. Der derzeitige Voraushub gehe in eine Tiefe von drei Metern. Zurzeit werde an der Überlaufrinne gebaut. Zwei bis drei Monate würden für Kanäle benötigt.

Drei Monate Winterpause

Im Juli soll dann die erste Rinne West, im September die Zulaufsrinne und im Oktober so dann das Becken West fertiggestellt sein. Laut Dehm folgt das Becken Ost im November oder Dezember. „Dann kommt eine dreimonatige Winterpause“, macht er den Mitgliedern des Rates klar. Im März 2019 soll es weitergehen. Dann müssen noch Asphaltarbeiten, die Kabeltrasse sowie der Zaunbau in Angriff genommen werden. Die komplette Baumaßnahme soll Ende Juni fertiggestellt sein. „Das wären dann vier Monate verkürzt, da wir zuvor mit September gerechnet haben“, zeigt der Projektleiter auf. Dennoch heiße es, abzuwarten, was noch komme. Zwischenfazit: „Der Abbau ist sehr gut gelaufen. Massiver Fels wurde gesprengt. Die Baumaßnahme läuft sehr gut“, so Stefan Dehm.

Das Regenwasser, um das es beim Retentionsbodenfilter geht, komme aus dem Sammelkanal, laufe über das Rechenhaus durch die Rinne. Anstelle der Belebungsanlage laufe das Regenwasser in den Sammelkanal. Sobald Fang- und Durchlaufbecken voll sind, trifft das Wasser beim Filter ein. Dieser Sandfilter habe einen 80-prozentigen Wirkungsgrad bei der Reinigung des Regenwassers. Dieses laufe erst danach in den Erdfall. Der Retentionsbodenfilter habe eine spezielle Beschaffenheit. Auf 25 Zentimeter Filterkies kommen 60 Zentimeter Sand sowie eine Lage Splitt und das anzupflanzende Schilf.

2,3 Millionen Euro

Ein erhebliches Bauvorhaben – auch finanziell. 2,3 Millionen Euro werden investiert. Darin sind die Kosten für die Nachrüstung des Regenüberlaufbeckens, die Elektrotechnik für den Retentionsbodenfilter sowie die Anlage des Filters enthalten. Umgesetzt wird die Maßnahme durch die Firma Ritter und Deeg aus Kötz, die im Februar die Ausschreibung für sich entscheiden konnte. Der Gemeinderat hatte die Leistungen vergeben. Hinsichtlich der Kosten kann sich die Kommune über einen Zuschuss durch das Land Baden-Württemberg von 63,70 Prozent freuen. Die Gemeindeverwaltung hatte bereits 2015 eine Förderung für die Maßnahme beantragt, diese dann im vergangenen Jahr bewilligt bekommen. „Jetzt sieht man auch, wo das ganze Geld hinfließt“, meint der Merklinger Bürgermeister.

Hinsichtlich der „Lebensdauer“ des Filters konnte das Ingenieurbüro beruhigen. Die Folie, die eingebracht werde, könne 100 Jahre lang halten. Beim Sand richte man sich nach Erfahrungswerten und sage mindestens zehn Jahre voraus. „Es ist also kein jährliches Thema“, merkt Kneipp an.

Im Bereich der Merklinger Kläranlage wird es allerdings noch weitere sichtbare Veränderungen geben. Abwasser wird künftig zum Klärwerk Steinhäule in Neu-Ulm geleitet und zwar durch einen Ableitkanal. Das wiederum bedeutet: „Die Belebungsanlage, die beiden Nachklärbecken und das Betriebsgebäude werden nach der Umstellung nicht mehr benötigt“, informiert Thomas Scherraus. Mittelfristig könne eine Nachnutzung ins Auge gefasst werden. Langfristig sollte dieser Platz für einen möglichen zweiten Retentionsbodenfilter frei gehalten werden – vorausgesetzt, Merklingen wachse in seiner Einwohnerzahl weiter.

Ableitkanal ist 9,5 Kilometer lang

Die Arbeiten am 9,5 Kilometer langen Ableitkanal sind fast beendet. Es verbleiben derzeit laut Scherraus noch 700 Meter, die gelegt und verbaut werden müssen. Da komme nun „die einzige Pille, die wir schlucken müssen“ ins Spiel, so der Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer. Bei den nun verbleibenden 700 Metern müssen die Erdaushübe wegtransportiert werden, da die Arbeiten im Naturschutzgebiet liegen. Die „schönen Magerrasen-Flächen“ sollen nicht beschädigt werden, so Scherraus. Es gelte, sich daran zu halten, doch die 2500 Kubikmeter Material müssten weg. Scherraus geht von nun weiteren sechs Wochen aus, bevor der letzte Abschnitt fertiggestellt ist.

Verlegt werde ein Kanal mit einem Durchmesser von 25 Zentimetern, der mit 15 Liter pro Sekunde beschickt werde. Im August soll der Ableitkanal „angeschlossen“ werden. Die Inbetriebnahme ist für den 1. Januar 2019 vorgesehen. „Es ist ein riesiges Projekt“, so das Merklinger Gemeindeoberhaupt. Er und die Mitglieder des politischen Gremiums zeigten sich deswegen mehr als zufrieden, dass die Baumaßnahmen bisher „gut verlaufen“. Das sei, hinsichtlich der Vielfalt derzeitiger Projekte der Gemeinde Merklingen, ein beruhigendes Signal.