Profi aus Merklingen kocht für Wohnungslose

„Toll. Jederzeit wieder. Auch nach Corona.“ Das ist das Fazit von Alexander Junker. Der stellvertretende Küchenchef vom Ulmer Maritim-Hotel, der in Merklingen lebt, hat zusammen mit Ehrenamtlichen im DRK-Übernachtungsheim für Wohnungslose gekocht. Denn seit das Restaurant an der Donau wegen der Corona-Krise geschlossen ist, sei er unterbeschäftigt und habe etwas Sinnvolles tun wollen, sagt der 36-Jährige.

Festessen zubereitet

Zusammen mit Renate und Johannes Unseld, die sich seit vielen Jahren regelmäßig bei der Ulmer Tafel engagieren, bereitete er laut Mitteilung ein wahres Festessen zu: Roastbeef und Maispoularde mit Gemüse und Pesto-Kartoffeln. Für Junker war der Nachmittag im Übernachtungsheim eine „ganz besondere Erfahrung“. Vor allem die begeisterten Rückmeldungen der Gäste. „Manche sagten, das sei das beste Fleisch gewesen, das sie je gegessen haben“, berichtet Junker.

Alexander Junker in der Küche des Übernachtungsheims. (Foto: PR)

Er war auch beeindruckt vom Engagement und der Routine des Ehepaars Unseld. Sehr berührt hätten ihn die Berichte über manche Schicksale der Obdachlosen. Für die ist das warme Abendessen mehr denn je Höhepunkt des Tages, sagt Karin Ambacher, Leiterin des Übernachtungsheims an der Frauenstraße.

Treffpunkte fallen weg

Der tägliche oder zweitägliche Gang zur Caritas-Beratungsstelle entfalle, denn auch dort seien die Öffnungszeiten zum Schutz von Mitarbeitenden und Klienten stark eingeschränkt worden. Außerdem könnten sich die Wohnsitzlosen nicht mehr in Gruppen – beispielsweise am Karlsplatz – treffen. „Viele Übernachtungsgäste haben ja auch Bekannte außerhalb, die sie nun nicht mehr sehen können“, so Karin Ambacher. Ihrem Eindruck nach halten sich die Wohnungslosen an die Auflagen. Das Haus an der Frauenstraße ist für Besucher von außen geschlossen.

Aber dank der Ehrenamtlichen gebe es auch weiterhin die tägliche warme Mahlzeit für die Bewohner. „Das ist äußerst bemerkenswert“, so Karin Ambacher. „Hut ab vor allen Ehrenamtlichen.“ Wer nicht in der Küche des Übernachtungsheims arbeiten wolle, koche zu Hause und liefere das Essen an.

Versorgung mit Lebensmitteln ist schwer

Nicht einfach sei auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Normalerweise verarbeiten die Köche das, was im Tafelladen übrig bleibt. Jetzt musste viel dazugekauft werden – nicht nur Fleisch und Gewürze, die ohnehin nie aus dem Tafelladen-Überschuss kommen. Deshalb hat Alexander Junker auf eigene Rechnung für sein Menü eingekauft.

„Wir sind auch weiterhin auf Spenden angewiesen“, betont Karin Ambacher. Fürs Abendessen ebenso wie für Kaffee und Wasser, die es derzeit für die Hausbewohner kostenlos gibt. „Und ab und zu ein Stück Kuchen löst große Freude aus.“