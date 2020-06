Polizei schnappt Graffiti-Sprayer bei Merklingen

Ein Mehrfamilienhaus im Ulmer Stadtteil Donaustetten ist am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 100 Kräften vor Ort und hat von zwei Drehleitern gelöscht.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten - er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Laut einem Polizeisprecher sind in dem Haus im Stadtteil Gögglingen-Donaustetten 20 Menschen gemeldet, von denen sich den Angaben zufolge zwölf bei Ausbruch ...