„Physischer Terror“: Nächtliche Knalle nehmen kein Ende

Die nächtlichen Knalle in Merklingen nehmen kein Ende. Viele Bürger zeigen sich besorgt und genervt. Meist gegen 22 Uhr erklinge ein lauter Schlag. Danach sei schnell alles wieder vorbei. Während es zu Beginn des Jahres in Merklingen dann täglich am späten Abend knallte, seien es derzeit eher vereinzelte Tage. Dennoch sei das ein Grund zur Sorge. Die Worte „physischer Terror“ fielen mehrmals – auch in der Sitzung des Gemeinderates.

Bürgermeister: Hinweise aber keine Beweise

„Wir haben das Problem, dass wir keinen finden. Das ist schon nervig“, sagt der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos). Er könne die Sorgen der Einwohner nachvollziehen. Die Geräusche seien eine Belästigung für die ganze Gemeinde. „Es sind bisher alles nur Vermutungen, aber eben keine Beweise“, zeigt er auf. Die Polizei, so das Gemeindeoberhaupt, tut ihr Bestes und ermittelt weiter.

Anzeigen gehen weiter ein

Das bestätigt die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler, auf Nachfrage dieser Zeitung. „Es gehen immer noch Anzeigen ein. Der Polizeiposten Laichingen ermittelt“, sagt sie und fügt an:

Eine heiße Spur gibt es nicht.“

Die Beamten würden im regen Austausch mit den örtlichen Merklinger Behörden stehen. In alle Richtungen werde ermittelt. Solche Knalle über einen langen Zeitraum seien nicht alltäglich. Der lange Zeitrum sei es auch, der den Umstand erschwere. Wichtig, so Kappeler, ist, dass sich Zeugen weiterhin bei der Polizei melden und ihre Informationen weiterleiten.

Es handelt sich um Böller

Im Februar hatte die Polizei erklärt, dass es sich bei den Knallen um gezündete Böller handelt. Eine Schreckschusspistole wurde ausgeschlossen. In diesem Zeitraum hatte die Polizei mehrere Jugendliche befragt, woraus sich allerdings keine heiße Spur ergeben hatte. Seitens der Beamten wird betont, wie wichtig es ist, dass die Bürger aufmerksam bleiben.