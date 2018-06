Partygäste wollen beim Alb Air rocken

In Merklingen geht das Alb Air am Samstag, 2. Juni, in die zweite Runde. Beim Festplatz „Auf der Kappel“ am Ortseingang der Gemeinde steigt die große Sause. Einlass ist dabei ab 18 Uhr. Um 19.30 Uhr treten zunächst die Zillertaler Schürzenjäger auf. Die Dorfrocker wollen dann ab 22 Uhr begeistern. Mit von der Partie ist laut Mitteilung der Organisatoren – der Vereinsgemeinschaft Merklingen – ab 0.30 Uhr auch DJ Guddi.

Freigetränk für die ersten 100 Gäste an der Abendkasse

Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt 25 Euro. Die Karten für alle Feierlaunigen im Alter von zehn bis 16 Jahren kostet 12,50 Euro. Die Organisatoren bitten darum, die Jugendschutzordnung zu beachten. Als Bonus für die ersten 100 Gäste, die an der Abendkasse eine Eintrittskarte kaufen, gibt es laut der Vereinsgemeinschaft ein Freibier oder für Jugendliche ein alkoholfreies Getränk gratis.

In diesem Jahr konnten die Organisatoren zwei Bands nach Merklingen holen. Beide vereinen Lederhose und E-Gitarre und wollen ein breites Publikum begeistern.

Die Schürzenjäger: „Es ist wieder Schürzenjägerzeit!“: Das ist nicht nur der Titel des 2012 veröffentlichten Albums der Band aus dem Zillertal, sondern auch das Leitmotiv der Musiker. Mit von der Partie sind Bandleader Alfred jun. am Schlagzeug, Alfred sen. an der Ziacha, der Sänger Stevy, der Bassist Andy Marberger, der E-Gitarrist Dennis Tschoeke und Christof von Haniel am Keyboard. Gemeinsam wollen sie Gas geben – mit „Sierra Madre“, „Träume sind stärker“ oder „Treff ma uns in der Mitt’n“.

Die Dorfrocker: Die Dorfrocker sind in Merklingen keine Unbekannten. Sie wollen nicht nur ihren ländlichen Wurzeln, sondern auch ihrem Erfolgskurs treu bleiben. Deswegen heißt ihr aktuelles Album auch „Heimat. Land. Liebe“. Die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann kommen gebürtig aus dem 900 Einwohner zählenden Dorf Kirchaich bei Bamberg. Seit dem Kindergarten machen die drei Brüder schon gemeinsam Musik.

