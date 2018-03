Nur die Mädchen halten die Merklinger Fahne hoch

Mit vier Niederlagen und zwei Siegen war für die Merklinger Tischtennismannschaften das Wochenende wenig erfolgreich.

Ohne Chance waren die mit drei Ersatzspielern stark geschwächten Herren I bei ihrer 2:9-Niederlage in der Bezirksklassenpartie beim Tabellenführer TTC Ehingen I am Samstagabend. Schon in den Eingangsdoppeln legten die Gastgeber ein so beachtliches Tempo vor, dass die TVM-Akteure unter Druck gerieten. Nach der 3:0-Führung der Ehinger gaben diese auch in den Einzeln Vollgas. Lediglich TVM-Spitzenspieler Benjamin Hack gelang es, mit einer wirklich famosen Leistung, die Hausherren so richtig zu ärgern und zwei Einzel zu gewinnen.

Klar mit 3:9 unterlagen die ersatzgeschwächten Herren II im Spiel der Kreisliga A beim Tabellenachten SC Bach II am Samstag. In den Eingangsdoppeln gelang es dem TVM, durch Bernd Strohm/Siegfried Braitinger und Bernd Keller/Frank Waldeck die Hausherren zu überraschen und mit 2:1 in Führung zu gehen. Dann jedoch legte Bach noch einen Zahn zu und brachte die Gäste mehr und mehr in Bedrängnis. Mit gleich fünf Spielgewinnen in Folge ging Bach anschließend deutlich in Führung. Alle Versuche der Merklinger Spieler, noch einmal eine Wende herbei zu führen, wurden vom Gastgeber gekonnt verhindert. Lediglich Frank Waldeck war es vergönnt, für Merklingen im Einzel einen Sieg zu erringen.

Absolut ohne Chance waren die U18 Jungen II bei ihrer 0:6-Niederlage in der Kreisliga B-Partie beim Tabellenfünften SG Nellingen II am Samstagvormittag. Die Gastgeber starteten wie die Feuerwehr und ließen dem TVM-Nachwuchsteam von Beginn an keine Chance. Schon nach den Doppeln war Merklingen mit 0:2 im Rückstand. Auch in den Einzeln waren die Hausherren das klar bessere Team, das alle Versuche der Gäste, wenigstens ein Spiel zu gewinnen, mit viel Kampfgeist verhinderte. Nach 40 Minuten war der Nellinger Sieg in trockenen Tüchern.

Einen starken Tag erwischten die U18 Mädchen bei ihren beiden 5:0-Siegen in den Kreisklassepartien gegen den TSV Herrlingen III und den TSV Beimerstetten I beim Mädchenspieltag in Lonsee. Beides Mal waren es Lena Gienger und Jessica Abrell, die mit richtig feinen Einzelleistungen die Grundlage schon im Einzel legten. Beide gewannen je zwei Einzel. Mit einem weiteren Sieg im Doppel sorgten sie dann sogar noch für das „i-Tüpfelchen“ und jeweils einen klaren 5:0 Mannschaftserfolg.

Vom Ergebnis her zu deutlich mit 0:4 unterlagen die U18 Jungen I im Kreispokal beim SC Vöhringen III. Dabei waren die Nachwuchsspieler des TVM von Beginn an gut im Spiel, verpassten es jedoch im entscheidenden Moment, auch die Sätze und Spiele zu gewinnen. Jeweils kurz vor dem Satz und Spielende waren es die Gastgeber, die den Gästen die Punkte weg schnappten und auch verdient den Sieg in dieser Partie einfuhren.