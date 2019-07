Neues Fahrzeug steht für den Einsatz bereit

Von Schwäbische Zeitung

Ein Streifenwagen und drei weitere Fahrzeuge sind am frühen Samstagabend in einen Unfall im Ulmer Kuhbergring verwickelt gewesen. Nach ersten Angaben der Polizei hatte ein beteiligter Pkw den Streifenwagen trotz Sondersignals übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Anschließend schleuderten die Wagen in zwei weitere Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen wurden sieben Menschen verletzt.