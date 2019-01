Neues Baugebiet: Bagger nehmen ihre Arbeit auf

Schweres Gerät kommt in Merklingen zum Einsatz. Trotz des Schnees macht sich ein großer Bagger in Sichtweite des ASB-Pflegeheims Albblick zu schaffen. Berge an Erdmassen türmen sich auf, hinter Bauzäunen gräbt sich die Schaufel in das Erdreich ein. Auf der anderen Seite lagern bereits meterlange Rohre, die nach und nach zum Einsatz kommen und verlegt werden. Die Erschließung des Neubaugebietes „Lindenstraße“ ist voll im Gange. Dabei handelt es sich nun um den vierten Bauabschnitt. Die Kanalarbeiten haben begonnen.

Im November vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des Merklinger Gemeinderates grünes Licht für diese Arbeiten gegeben. Sie vergaben die Bauleistungen für die „Anbindung Lindenstraße“ und den Gehweglückenschluss an der Lindenstraße sowie die Sanierung der Verkehrsinsel an der Kreuzung Ammerweg/Hauptstraße. Die Firma Münch aus Blaustein erhielt den Auftrag mit einem Pauschalangebot und somit einem Gesamtvolumen von 1,5 Millionen Euro.

Auswahl und Wettbewerb

Insgesamt wurden von 13 Firmen die Verdingungsunterlagen angefordert. Die Angebotseröffnung fand am 8. November 2018 statt. Von letztlich sieben Firmen wurden Angebote fristgerecht eingereicht. „Das freut uns, weil so auch eine echte Auswahl und Wettbewerb möglich waren“, sagte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in der damaligen November-Sitzung des Gemeinderates.

Die Linde an der Einsteinstraße wird weichen müssen. (Foto: Scholz)

Die Firma Münch, so kündigte das Gemeindeoberhaupt an, könne auch bereits in den Wintermonaten Januar, Februar und März mit den ersten Arbeiten beginnen. Letztlich soll die Maßnahme im April 2020 beendet sein.

Aufteilung wird noch vorgenommen

Dann entstehen im vierten Bauabschnitt zwischen 18 und 19 Bauplätze. „Das kommt dann auf die Aufteilung drauf an“, zeigt der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung auf. Bis zur Erschließung und dann Vermarktung dieser Bauplätze habe die Kommune aktuell keine weiteren zur Verfügung. „Dieses Baugebiet war von vornherein auf vier Abschnitte ausgelegt und geplant“, verdeutlicht Kneipp. Heißt: Im ersten Abschnitt des Baugebiets Lindenstraße finden sich 15 Bauplätze. Im zweiten und dritten Abschnitt des Gebiets sind insgesamt 24 Bauplätze angelegt. „Es sind zwar noch nicht alle bebaut, aber sie sind voll“, so der Merklinger Schultes. Das heißt: Die Grundstücke sind vergeben, auch, wenn noch nicht alle bebaut sind, denn die Besitzer haben vier Jahre Zeit, um ihr Eigenheim darauf zu errichten.

Das Baugebiet Lindenstraße ließe sich theoretisch noch nach Süden erweitern, zeigt Sven Kneipp auf. Doch klar sei: „Wir werden die nächsten zwei Jahre nach weiteren Flächen Ausschau halten, doch das obliegt auch dem neuen Gemeinderat.“ Am 26. Mai sind Kommunalwahlen angesetzt. Dann wird sich das Gremium neu bilden. „Wir werden dann in Klausur gehen und schauen, wie es weiter geht“, erklärt der Merklinger Bürgermeister das Verfahren.

Innerörtliche Entwicklung ist Thema

Thema sei aber auch immer wieder die innerörtliche Entwicklung. „Permanent“, so Sven Kneipp. Immer wieder würde geschaut, wo Möglichkeiten bestehen, um auch im Kern der Kommune Bauvorhaben umzusetzen – beispielsweise mit Blick auf leerstehende Stallungen. Doch da mache derzeit die gesetzliche Lage so manchem Vorhaben noch einen Strich durch die Rechnung – so auch im benachbarten Nellingen. Vor allem geht es dabei um den Bestandsschutz und um Immissionen, also mögliche Geruchsbelästigungen.

„Man könnte auch Lücken am Ortsrand noch sinnvoll schließen“, deutet Kneipp einen weiteren Aspekt an. Doch auch dabei gelte: Möglichkeiten werden mit dem neuen Gemeinderat als politisches Gremium Merklingens eruiert.

„In der Zeit von knappem Wohnraum, nicht nur in Städten, müssen wir uns schon Gedanken machen, wo unsere Bürger und deren Kinder wohnen sollen“, ist das Gemeindeoberhaupt der Meinung. Für die 18 oder 19 entstehenden Bauplätze im Gebiet Lindenstraße stünden 60 Bewerber bereit. Ein Drittel davon seien Einheimische. „Diese Interessentenliste gibt es schon seit zwei Jahren. Da werden manche abspringen, aber auch neue hinzukommen“, so Kneipp. Das verdeutliche die Situation – also die hohe Nachfrage – gut. „Wenn wir dann von Flächennutzung und -verbrauch sprechen, sollte man auch überlegen, ob man nicht Doppelhäuser zulässt“, regt er an. Kneipp ist sich sicher, dass der neue Gemeinderat eine Strategie finden wird, wenn es denn dann mit den Planungen los geht. Denn bisher seien dies alles lediglich Überlegungen.

Wir lassen uns Zeit und das machen wir bewusst. Bürgermeister Sven Kneipp

„Wir haben momentan noch keine Pläne oder gar einen Bebauungsplan in petto“, so der Merklinger Bürgermeister und fügt an: „Wir lassen uns Zeit und das machen wir bewusst.“ Letztlich gehe es nämlich auch darum, als Kommune nicht an Einwohnern „zu explodieren“. Wachstum ja, aber in Maßen, sei das Ziel. „Schritt für Schritt nach Augenmaß wachsen“, benennt es Kneipp. Wachse die Gemeinde zu schnell, habe das nämlich durchaus auch weitere Konsequenzen. Dann gehe es nämlich nicht mehr „nur“ um die Erschließung von Baugebieten, sondern auch um die Anpassung der Infrastruktur mit Straßen, Kindergartenplätzen, Schule und weiteren Angeboten. Das könne nicht so ohne weiteres gestemmt werden. Dafür benötige es Zeit.

Mehr entdecken: Diese Projekte werden 2019 in Merklingen angepackt