Neuer Filter wird so groß wie ein Fußballfeld

Das Baufenster steht, die Arbeiten können beginnen. Die Baumaßnahme für den neuen Retentionsbodenfilter an der Kläranlage in Merklingen soll voraussichtlich in der 20. Kalenderwoche, also Mitte Mai, beginnen. Ursprünglich war vorgesehen, dass dieser ab April gebaut werden soll. „Aber es ist noch kein Bauverzug. Wir haben ein Baufenster und keinen direkten Starttermin“, sagt der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) auf Anfrage dieser Zeitung.

Vorab gibt es noch Einiges zu tun. Die Baustelle wird eingerichtet, erste Container aufgestellt und Baufahrzeuge rücken an. Mit Hilfe eines Zauns soll die so wichtige Sicherheit gewährleistet werden. Als erstes, so Kneipp, wird der Oberboden abgeschoben. „Der Humus wird auf die Seite geschoben“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Zudem wird das Areal für den Retentionsbodenfilter vermessen und abgesteckt.

Zwei Abschnitte nötig

Dann findet der Rückbau des Langsam-Sandfilters statt. Zwei Stück hat Merklingen derzeit. Alte Sand und Folie raus, dann kommt der neue Retentionsbodenfilter zum Einsatz. Dieser wird in zwei Abschnitten erbaut. Zunächst wird ein Bereich des Filters mit Sand in Betrieb genommen. Schilf wird angepflanzt. Dann kommt der nächste Bereich. „Letztlich ist es ja auch eine Filteranlage mit Sand. Viele können sich unter einem Retentionsbodenfilter ja nicht viel vorstellen“, so Kneipp. Doch das Prinzip sei gar nicht schwer. Pflanzen bringen ihren Sauerstoff ein. „Aber natürlich ist es nicht einfach nur ein Sandkasten“, merkt der Bürgermeister der Gemeinde Merklingen an.

Das Prozedere: Die Kläranlage wird stillgelegt. Das Schmutzwasser wird in Richtung Neu-Ulm abgeleitet. Ein zweiter Faktor ist das Regenüberlaufbecken. Dieses ist eine Schmutzfangzelle für Regenwasser. Eine Zwischenreinigung wird nötig, bevor dann das Wasser in die so genannte Erdspalte einlaufen kann. Eben diese Zwischenreinigung erfolgt dann über den Retentionsbodenfilter – der etwa so groß wie ein Fußballfeld werden wird. Vom Regenüberlaufbecken läuft das Wasser zunächst über einen Weg in eine Sandpassage, dann erst in die Erdspalte. Ein Muss für die Gemeinde, die das Wasser direkt in das Erdreich einleiten wollen. Eine Wahl habe Merklingen nicht.

Schilf hilft und schützt

Doch das System sei pflegeleicht. Die Schilfbepflanzung beim Filter trage dazu bei, dass ein gleichmäßiger Sauerstoffeintrag stattfinde. Laut Ulrich Scherraus, dem Geschäftsführer des Ingenieurbüros Wassermüller in Ulm, würden sich Bakterien an den Wurzeln „veratmen“ und die Schmutzstoffe lösen sich dann auf. Scherraus hatte das System den Mitgliedern des Merklinger Gemeinderates im Februar vorgestellt. Das Schilf, so erklärte er, hat auch einen Vorteil im Winter. Dann lege sich dieses und bilde eine Art Polster, so dass die Oberfläche bei niedrigen Temperaturen nicht gefriert.

Im Februar hatte das politische Gremium der Kommune den Auftrag für den Neubau an die Firma Ritter und Deeg aus Kötz vergeben. 2,1 Millionen Euro sind für die Baumaßnahme zu stemmen. Die Kommune wird seitens des Landes Baden-Württemberg mit einem 63-prozentigen Zuschuss unterstützt.