Neubaustrecke: Rivoir sieht das Land in der Pflicht

Wie geht es weiter mit der Neubaustrecke (NBS) über die Alb und dem Merklinger Bahnhof? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Bürger, sondern auch die Politik. Daniel Rottmann (AfD) hatte in der SZ mit dem Gedanken gespielt, den Betrieb des Nahverkehrs zwischen Ulm und Wendlingen an ein anderes Verkehrsunternehmen und nicht die Bahn zu vergeben. Aus Sicht des Landesverkehrsministeriums denkbar.

Folgendes Szenario ist möglich, zumindest im Nahverkehr (da dieser vom Land „bestellt“/also bezahlt wird): Die Bahn hat zwar die neue Trasse über die Alb sowie den Merklinger Bahnhof gebaut, befahren wird die Strecke aber von einem anderen Unternehmen. AfD-Landtagsabgeordneter Daniel Rottmann hatte dieses Szenario ins Spiel gebracht – für den Fall, die Bahn schafft es nicht, einen „vernünftigen“ Vorlaufbetrieb der NBS inklusive Anbindung Merklingens auf die Beine zu stellen. Auf SZ-Nachfrage erläuterte nun das Landesverkehrsministerium das Schienenverkehrskonzept der NBS. Dieses, so Pressesprecherin Babett Waschke, sehe vor, eine stündliche Expresslinie über die Neubaustrecke (Stuttgart – Filderbahnhof – Ulm – Friedrichshafen – Lindau) mit elektrischen Zügen zu bestellen. Und: Diese Linie muss nach europäischem Recht ausgeschrieben werden. „Welches Unternehmen sich durchsetzt, folgt klaren Kriterien. Das Ergebnis ist offen“, so Waschke.

Aktuell ist es aber völlig unklar, wie genau ein Vorlaufbetrieb aussehen könnte (nötig wäre dieser, da die NBS drei Jahre vor S21 fertig sein soll). Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir sieht aber schon jetzt die Landesregierung in der Pflicht, fordert: „Das Land muss Züge für den Vorlaufbetrieb bestellen.“ Seiner Ansicht nach dürfe die Landesregierung „nicht abwarten, was die Untersuchungen der Bahn bezüglich eines Vorlaufbetriebs ergeben“, sondern sie müsse „jetzt aktiv werden und der Bahn signalisieren, dass sie ein solches Vorhaben voll unterstützt“. Rivoir weißt in diesem Zusammenhang auf „die prall gefüllte Kasse des Verkehrsministers“ hin, welcher sich „erst heute über einen Geldsegen von elf Millionen Euro an Pönalen“ (Vertragsstrafe) freuen könne und auf „die stark gestiegenen Einnahmen aus Regionalisierungsmitteln des Bundes“.