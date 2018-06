Nachwuchsspieler Philipp Bausenhart präsentiert sich stark

Mit einer tollen Leistung und einem richtig starken Ergebnis hat sich Tischtennis-Nachwuchsspieler Philipp Bausenhart vom TV Merklingen bei der Zwischenrunde zur Jugendrangliste der U14- Jungen des Tischtennis Bezirk Ulm präsentiert.

Jugend-Ranglistenspielleiter Oliver Dubbers lud Anfang Februar alle für die aus der Vorrunde qualifizierten U14 Jugend-Tischtennisspieler zur Zwischenrunde nach Ulm in die Turnhalle des Hans und Sophie Scholl- Gymnasiums ein. Da der Start hierzu bereits am frühen Vormittag festgesetzt war, starteten Philipp Bausenhart und Betreuer Andreas Haßler bereits kurz vor neun Uhr in Merklingen.

In einer Achtergruppe im System „Jeder gegen Jeden“ standen für alle Teilnehmer sieben schwierige und vor allem kraftraubende Spiele an. Philipp Bausenhart fand nach ausgiebigem Einspielen gut ins Spiel und gewann seine ersten Begegnungen relativ klar. Das gab ihm dann die nötige Sicherheit für die schweren Gegner, die noch auf ihn warteten.

Nach zwei sehr knappen, aber aufgrund der gezeigten Leistung auch verdienten 3:2-Siegen gab es dann gegen den Turniersieger Erik Felske vom TSV Herrlingen und den Zweitplatzierten Leon Bonner von der SG Nellingen doch noch zwei klare Niederlagen. Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen gelang ihm aber, mit dem dritten Tabellenplatz, auf Anhieb der Sprung in die Endrunde der Jugendrangliste der U14 Jungen.

Die Endrunde der Jugendrangliste der U14-Jungen wird am Sonntag, 22. März, in Senden ausgespielt. Mit dabei sein wird dann sicherlich auch wieder Jugendleiter Andreas Haßler, der sich ob der gezeigten Leistung seines Schützlings äußerst erfreut gezeigt hatte und hierzu viele lobende Worte fand.