Nach zwei Jahren Pause wieder Geistliche Abendmusik

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet dieses Jahr wieder eine Geistliche Abendmusik statt. Am Karfreitag, 15. April um 20 Uhr gestaltet die Kirchenmusik Merklingen unter der Leitung von Saskia Grimm in der Sporthalle den musikalischen Abend. Das teilt die Kirchenmusik in einer Pressemeldung mit.

„Um je nach aktueller Corona-Situation auch die entsprechenden Abstände einhalten zu können, wird die Geistliche Abendmusik dieses Jahr in der Sporthalle stattfinden“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Für die Durchführung gelten daher die am 15. April gültigen Corona-Bedingungen. Die Liturgie für das Karfreitagskonzert übernimmt Pfarrer Cornelius Küttner.

Eine Voraufführung sei aber für dieses Jahr noch nicht geplant. „Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm, mit Musik unterschiedlicher Stilrichtungen“, so die Veranstalter.

Die Mitwirkenden wollen mit ihrer Musik die Zuhörer sowohl auf die zu Ende gehende Karwoche einstimmen als auch auf das bevorstehende Osterfest und die Feier der Auferstehung hinweisen.