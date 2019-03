Nach vielen schweren Unfällen – wie sicher ist die A8?

Schwerverletzte, Vollsperrungen, Tausende Euro Schaden: Nach der jüngsten Unfallserie auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Merklingen schaltet sich jetzt auch der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir ein. Er hat eine Anfrage an die grün-schwarze Landesregierung zur Verkehrssicherheit gestellt.

Die Serie werfe Fragen nach den Ursachen auf. Zudem will er wissen, wann und auf welche Weise die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt verbessert werden könne. Rivoir will wissen:

Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die jüngste Unfallserie auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Merklingen vor? Welche Ursachen werden von der Polizei für diese Unfälle genannt?Welche Maßnahmen wird sie ergreifen, um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu verbessern? Ob die Anzeigetafel in diesem Bereich bereits voll in Betrieb ist oder wann sie gegebenenfalls in Betrieb gehen wird? Wann mit dem Abschluss der Bauarbeiten auf der A8 im Bereich der Albhochfläche gerechnet werden kann?

Seit Montag, 25. Februar, haben sich auf dem genannten Abschnitt insgesamt sechs folgenschwere Unfälle ereignet. Fünf davon in Fahrtrichtung Stuttgart, einer in Richtung München. Dabei wurden zwei Menschen schwer und sieben Menschen leicht verletzt, wenngleich bei drei Unfällen keine Personen zu Schaden kamen. Sachschaden hat es jedoch immer gegeben und der beläuft sich – nach den bislang von der Polizei mitgeteilten Summen auf rund 350 000 Euro.

Nicht monetär messbar dürfte hingegen die Zeit sein, die viele Auto- und LKW-Fahrer nach den Unfällen im Stau standen. Weil sich die Bergung der verunglückten Fahrzeuge meist schwierig gestaltete, bildeten sich teilweise Rückstaus von bis zu zehn Kilometern. Fast immer kam es zu Vollsperrungen der Autobahn, die über mehrere Stunden andauerten. Somit waren auch Umgehungsstraßen wie die B10 und die B28 teilweise überlastet.