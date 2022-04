Nach Felssturz: A8-Sperrung endet voraussichtlich am Freitag

Ein Ende der Staus rund um den Albabstieg ist in Sicht. Die seit Dienstagnachmittag wegen eines drohenden Felssturzes zwischen Merklingen und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart vollgesperrte A 8 kann voraussichtlich ab Freitagabend, den 22. April 2022, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

Rechtzeitig für viele Ferienrückkehrer

Die Autobahn GmbH und alle beteiligten Firmen würden mit Hochdruck daran arbeiten, dass die Strecke für Ferienrückkehrer am Wochenende wieder verfügbar ist. „Wir fühlen mit den Anliegergemeinden, die in diesen Tagen unter dem enormen Ausweichverkehr zu leiden haben. Daher wurden sofort Experten von anderen Baustellen abgezogen, um die Sicherheitsarbeiten einzuleiten und die Autobahn so schnell wie möglich wieder freigeben zu können“, so Christine Baur-Fewson, Niederlassungsdirektorin der Autobahn GmbH Südwest.

Hintergrund: Am Dienstag wurden bei einer routinemäßigen Streckenkontrolle durch die Autobahnmeisterei Ulm-Dornstadt kleinere Mengen von abgegangenem Gestein und beschädigte Schutzvorrichtungen festgestellt. Sperrung und Arbeiten durch eine Spezialfirma waren die Folge. Für die Gemeinden rund um den Abschnitt brachte die Sperrung ein Verkehrschaos. Hier geht es zum Artikel über die Staus in den Gemeinden.

Nun soll die Gefahr bald beseitigt sein. Denn: Speziell ausgebildete Felskletterer begannen schon am Mittwoch mit dem Abtragen des losen Gesteins, wie aus der Mitteilung hervor geht. „Bereits durch händisches Lösen konnten so Gesteinsbrocken mit bis zu mehreren Tonnen Gewicht vom Felsen ab-gebrochen werden.“ Ein Abgang dieser Felsen in den nächsten Monaten durch weitere Erosion hätte als wahrscheinlich gegolten. Ein spezielles Netz wird nun am Donnerstag und Freitag am Felsen angebracht.

Bürgermeister erleichtert

Bürgermeister Sven Kneipp aus Merklingen zeigte sich erfreut über die positiven Nachrichten zur A8. Zumindest ein bisschen kann er aufatmen: "Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass es mit der Sperrung und dem Ferienrückreiseverkehr am Samstag und Sonntag ein Super-Gau wird. Nun hoffen wir, dass die Sicherungsarbeiten auch wirklich bis morgen Abend erledigt sind. Das wäre für alle das Beste." Außerdem berichtet er erfreut, dass sich die Kommunikation zur Autobahn GmbH verbessert hätte. Am Dienstag, als die Sperrung gegen 14 Uhr in Kraft trat, war die Gemeinde Merklingen über die anrollende Verkehrslawine noch nicht informiert. "In Zukunft läuft das also besser", erklärt er.

Das ist die empfohlene Strecke

Die Autobahn GmbH empfiehlt allen Autofahrern, die weiträumige Umleitung über die A 7 ab dem Autobahn-Kreuz Ulm-Elchingen und die A 6 zu nutzen. Eine regionale Umleitung wird über die B 10 in Richtung Geislingen/Steige empfohlen, da auf der Umleitungsstrecke ab der Anschlussstelle Merklingen mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Die Gegenfahrbahn der A 8 in Fahrtrichtung München, der sogenannte Albaufstieg, ist von der Sperrung nicht betroffen.