Moritz Ruhland gewinnt den Pokal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es der TVM-Tischtennisabteilung vergönnt wieder ein Jedermann-Turnier für Jugendliche auf die Beine zu stellen. Das Turnier ist einer der Grundbausteine zur Nachwuchswerbung der Abteilung.

So wurde dies von Jugendleiter Andreas Haßler gleich Anfang des Jahres umgesetzt, für Jugendliche angeboten und in die Veranstaltung der Tischtennis-Vereinsmeisterschaften mit eingebaut. Die zahlreichen Teilnehmer machten sich von Beginn an mit viel Begeisterung, und Einsatz ans Werk. Dabei konnte Turnierleiter Andreas Haßler auch viele versteckte Talente entdecken. Schon nach der dritten Runde war klar, das wird eine wirklich heiße, sportlich gute und vor allem richtig enge Kiste bei den Platzierungen.

Moritz Ruhland startete gegen Tim Bührle mit einer 2:3 Niederlage ins Turnier, steigerte sich dann aber stetig. Johannes Staudenmeyer bezwang in der ersten Runde Nick Reule, unterlag aber in Runde Zwei gegen seinen Bruder Jakob Staudenmeyer, während Tim Bührle sich in der zweiten Runde Nick Reule geschlagen geben musste. Vor der letzten Runde lagen Moritz Ruhland (3:1), Nick Reule (3:2), Johannes Staudenmeyer (2:2) und Tim Bührle (2:2) noch richtig aussichtsreich im Rennen um den Titel. In der alles entscheidenden letzten Runde mussten nun also die Paarungen Moritz Ruhland gegen Nick Reule, Tim Bührle gegen Jakob Staudenmayer und Theo Guber gegen Johannes Staudenmeyer die endgültige Entscheidung bringen. Gut in Szene setzten sich Moritz Ruhland (3:0 gegen Nick Reule) und Tim Bührle (3:0 gegen Jakob Staudenmayer, während sich Johannes Staudenmeyer mit seinem 3:1 Erfolg über Theo Guber ebenfalls eine tolle Ausgangsposition schuf. Freudestrahlender Turniersieger war damit Moritz Ruhland (4:1 / 14:3). Für die Plätze zwei bis vier mussten die Turnierleitung um Andreas Haßler und Robin Dukek dann auch noch das Satzverhältnis mit einberechnen da gleich drei Spieler ein 3:2 Spielverhältnis aufwiesen. Den zweiten Platz belegte ein ebenso glücklicher Johannes Staudenmeyer (3:2 / 11:8), vor Tim Bührle (3:2 / 11:9) und Nick Reule (3:2 / 10:9). Fünfter wurde Theo Guber 1:4 / 6:12) vor Jakob Staudenmeyer (1:4 / 3:14). Alle Jugendlichen hatten richtig viel Spaß. Glücklich nahmen sie im Anschluss ihre Ehrung entgegen, die Jugendleiter Andreas vornahm und dabei auch nicht vergaß eine herzliche Einladung zum Besuch des Jugendtrainings auszusprechen.