Merklingerin entdeckt zufällig uralte Bibel ihres Ururopas

Brigitte Burghardt sucht auf ihrem Dachboden eine Notiz zur Merklinger Hungerchronik, als ihr ein ebenfalls alter Schatz in die Hände fällt: die Bibel ihres Ururgroßvaters aus dem Jahr 1863. Da staunte die 50-Jährige nicht schlecht, blätterte intensiv darin und fühlte sich in ihre Familiengeschichte immer tiefer ein. Doch damit noch nicht genug: „Ich habe mich mit der Bibel im November vergangenes Jahres bei der SWR-Sendung ,Lieblingsstücke’ beworben“, erzählt sie. Fast hätte sie das schon vergessen gehabt, da erhielt sie eine E-Mail. Sie sei dabei – bei der zweiten Staffel.

Bewerbung auf gut Glück

Brigitte Burghardt kann es gar nicht fassen. „Es war auf gut Glück und ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt sie. Am Freitagmorgen war es dann soweit: Das Dreh-Team des SWR stand vor ihrer Haustür. „Die Nacht war etwas schlaflos. Man möchte es ja auch gut machen“, berichtet die Merklingerin. Doch das Team sei nett. „Und es ging schneller als gedacht“, so Burghardt. Die verschiedensten Einstellungen seien gedreht worden. „Es war echt spannend, schließlich sollte ja auch alles so natürlich wie möglich aussehen“, sagt die 50-Jährige, die sich im Vorfeld immer überlegt hatte, was sie nur erzählen kann.

Geschenk zur Vermählung

Wie hat sie die Bibel gefunden und warum liegt ihr diese so am Herzen? „Ich habe auf der Bühne sämtliche Dinge auf den Kopf gestellt, um eigentlich das Werk für die Hungerchronik von Michael Eitle zu finden“, sagt Burghardt. Bei der Suche sei sie auch auf die Bibel gestoßen. Sie stammt von ihrem Ururgroßvater – ebenfalls mit Namen Michael Eitle. Der habe sie am 10. Februar 1863 zur Vermählung mit Elisabeth, eine geborene Ruhland, geschenkt bekommen.

Unglaubliche Faszination

Diese Bibel wirke nun auf sie als Nachfahrin eine unglaubliche Faszination aus. „Es ist ein Stück Familiengeschichte“, sagt Brigitte Burghardt und fügt an: „Sie ist aber auch schon sehr lose und leider fehlen auch Seiten.“ Oft sitze sie mit der aufgeschlagenen Bibel am Tisch und überlege sich, was die Bibel alles erzählen könnte. „Sie riecht zum Beispiel auch sehr alt“, so die Merklingerin. Wann wurde sie aufgeschlagen? Diente sie als Trost in einer Zeit, in der die Kindersterblichkeitsrate sehr hoch war? Wurde bei Kerzenlicht darin gelesen und welche Rolle hat der Glauben gespielt? All das seien Fragen, die die 50-Jährige beschäftigen. „Die Bibel hat mich auch dazu angehalten, mehr Ahnenforschung zu betreiben“, sagt Burghardt. Michael Eitle beispielsweise habe acht Kinder gehabt – zwei davon seien sehr jung gestorben. „Johann Georg war dann wiederum mein Urgroßvater“, erklärt die 50-Jährige. Geholfen habe ihr bei der Recherche auch der Merklinger Jakob Salzmann. „Er ist immer ein Ansprechpartner und eine wirkliche Koryphäe auf dem Gebiet der Geschichte“, dankt Burghardt.

Jetzt stehen mehrere Arbeitsschritte bevor. Der Dreh am Freitagmorgen diente dazu, die Bibel zu übergeben. „Der SWR nimmt sie mit und bringt sie zu einem Ulmer Buchbinder“, zeigt die Merklingerin auf. Mit diesem habe sie auch schon in Kontakt gestanden, um zu schauen, wie das ihr so liebgewonnene Stück restauriert werden könnte. „Vieles soll so gemacht werden, dass das Original so gut es geht erhalten bleibt“, berichtet die 50-Jährige. Das sei auch in ihrem Interesse.

In den Händen des Ulmer Buchbinders

„Der Buchbinder hat mir auch gesagt, dass die Bibel materiell nicht viel wert ist, weil es davon noch einige gibt. Aber mir geht es einfach um den ideellen Wert“, sagt Brigitte Burghardt. Deswegen freut sie sich, dass sie bei der Sendung „Lieblingsstücke“ mit dabei ist. Beim Buchbinder werde gleich zwei Mal gedreht – bei der Übergabe der Bibel und natürlich wenn diese wieder abgeholt werde. Dann wiederum wird der Dreh-Ort nach Merklingen verlegt und das „Lieblingsstück“ der Besitzerin übergeben. Darauf – also vor allem auf das Ergebnis – ist Brigitte Burghardt schon sehr gespannt.

Angst, die Bibel aus den Händen zu geben, habe sie nicht. „Da habe ich Vertrauen, weil ich die Sendung schon vor der ersten Folge an kenne und ja auch den Buchbinder vorab kennengelernt und mit ihm gesprochen habe“, sagt sie. Wann sie die Bibel ihres Ururgroßvaters zurück bekommt, weiß sie noch nicht. Aber Brigitte Burghardt wartet – voller Vorfreude.