Merklinger wollen Erinnerung an Tote und Vermisste wiederbeleben

Das Kriegerdenkmal in Merklingen soll saniert werden. Allerdings steht die Frage nach den Kosten im Raum. Die Debatte um eine sinnvolle Finanzierung wurde jüngst in der Sitzung des Gemeinderates geführt.

Der Hintergrund: Im November vergangenen Jahres hat die Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum (IGM) angeregt, das Kriegerdenkmal an der Kirchgasse, genauer gesagt an der Westseite der Kirchenmauer, zu sanieren. Das Denkmal weise Witterungsspuren auf, wurde vor einigen Wochen zunächst durch die Interessengemeinschaft von Moos befreit. An verschiedenen Stellen sind allerdings die Verfugungen ausgebrochen und die Inschriften der Gefallenen sind teilweise schlecht lesbar, da die Farbe verblasst oder abgeblättert ist.

„Nach der Maßnahme der IGM hat es einen Vor-Ort-Termin gegeben“, erklärte Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos). Beim Termin mit der Gemeindeverwaltung habe Salzmann die Reinigungsarbeiten und die Schäden am Denkmal nochmals erklärt und so die Notwendigkeit der Sanierung aufgezeigt.

In einem weiteren Schritt habe die Gemeindeverwaltung mit dem örtlichen Steinmetz Baumann gesprochen, um ein Angebot einzuholen. Zudem gab es einen Vor-Ort-Termin mit der Firma Strohm aus Laichingen, die bereits ebenfalls Erfahrungen bei solchen Sanierungen habe. Es wurde zudem ein Angebot abgegeben. Der Merklinger Steinmetz sieht insgesamt 9210 Euro für die Sanierung vor. Darunter wird die Inschrift je Buchstabe mit zwei Euro sowie die Neuverfugung je laufendem Meter mit 25,20 Euro sowie ein Gerüst für 220 Euro abgerechnet.

Der Malerbetrieb Strohm reichte Gesamtkosten von 5926 Euro ein. Darin sind die Inschriften der Namenstafel mit einem Arbeitsaufwand von 47 Stunden mit 2480 Euro, die Neuverfugung und Ausbesserung mit 2500 Euro enthalten. Zum Verfahren schlug die IGM zudem vor, dass Betonstein und Naturstein bei der Tafel einen Verwitterungsschutz erhalten.

Das Problem: Die Verfugung sollte erfolgen, bevor der Winter einbricht und so mögliche weitere Schäden entstehen. Das Kriegerdenkmal steht laut dem Bürgermeister nicht unter Denkmalschutz. „Wir haben 5000 Euro im Haushalt vorgesehen“, so Kneipp. Das Steinmetz-Angebot übersteige diesen Ansatz allerdings deutlich. Dementsprechend gebe es die Möglichkeit, je nach Wahl des Angebots, die Arbeiten in zwei Schritten zu machen. Dann würde zunächst die Verfugung vorgenommen und die Inschriften dann im kommenden Jahr eingeplant. „Beim zweiten Angebot wäre es eine akzeptable Überschreitung“, meinte das Gemeindeoberhaupt.

Die Diskussion im Rat: Die Mitglieder des Gremiums stellten die unterschiedlichen Vorgehensweisen der beiden Firmen heraus. Horst Nägele: Der Maler geht routinierter mit dem Pinsel um und hat deswegen einen geringeren Arbeitsaufwand. Klaus Danzer merkte an, dass das Angebot allerdings auf eine Stundenzahl begrenzt ist. „Für mich ein offenes Tor“, sagte er mit Blick auf eine schnelle Kostensteigerung. Brigitte Burghardt merkte an, dass das Laichinger Unternehmen bereits Erfahrungswerte besitze. Sie würde die Arbeiten zudem in einem Schritt erledigen.

Hans-Jürgen Betz wünschte sich, dass nochmals mit den Firmen vor Ort gesprochen wird, auch hinsichtlich einer Witterungsbeschichtung soll ein Experte befragt werden. „Dann stellen wir die Entscheidung über die Sanierung bis zum Bauausschuss zurück“, sagte Kneipp. In diesem Gremium könnte mit den Anbietern gesprochen, beraten und entschieden werden.

