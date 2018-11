Merklinger Wertstoffhof wird verlagert

Die Merklinger müssen sich umstellen. Wer künftig Wertstoffe entsorgen möchte, wird dem an einem neuen Platz nachkommen müssen. Der Wertstoffhof wird auf die Flächen des Grüngutplatzes verlegt.

Beim bisherigen Standort des Wertstoffhofs an der Gottlieb-Daimler-Straße handelt es sich um eine Baufläche. „Die Fläche wird seit 2015 genutzt und war nur temporär dafür ausgelegt“, erklärte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) beim jüngsten Seniorenkreis. Damals sei die Fläche unterhalb der Firma MSD Metall-Service-Dreher für den Wertstoffhof in Anspruch genommen worden, um an anderer Stelle den Bauhof errichten zu können.

Gewerbliche Entwicklung

Jetzt werde die Baufläche beim derzeitigen Wertstoffhof für eine gewerbliche Entwicklung benötigt und dann genutzt. Eine neue Lösung musste her. Die sieht vor, so Kneipp, dass künftig Wertstoffe und Grüngut an einer Stelle abgegeben werden können. „Die Öffnungszeiten bleiben dieses Jahr auch gleich“, zeigt das Gemeindeoberhaupt auf. Der Grüngutplatz befindet sich in Richtung Scharenstetten. Dieser ist in den Wintermonaten samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof ist bisher immer donnerstags von 9.30 bis 10.30 und samstags von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Das wird zunächst auch so bleiben, so dass die Öffnungszeiten je nach Anlieferung variieren.

Einige Container stehen beim Grüngutplatz schon bereit. (Foto: Scholz)

Die Fahrten zum Wertstoffhof oder dann zum Grüngutplatz wären immer angefallen. An dieser Situation ändert sich ebenfalls also nichts, so der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp.

Start am 28. November

Beim Grüngutplatz wird derzeit noch die Neuerung vorbereitet. Eine große befestigte Fläche ist angelegt. Auf dieser soll dann angeliefert werden. Außerdem würden noch die entsprechenden Container für die Entsorgung aufgestellt.

Zur Neuerung gehören nun zunächst auch kleinere Einschränkungen für die Nutzer. Aufgrund der Verlegung des Wertstoffhofs bleibt dieser am Donnerstag, 21. November, sowie am Samstag, 24. November, geschlossen. Ab Donnerstag, 28. November, gilt dann die neue Regelung und der Wertstoffhof befindet sich dann auf den Flächen des Grüngutplatzes in Richtung Scharenstetten.

