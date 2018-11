Merklinger werden zu Kooperationspartner für Jugendliche

Die Blautopf-Schule in Blaubeuren geht mit dem Unternehmen Falch aus Merklingen eine Kooperation ein. „Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags konnte ein weiteres namhaftes und weltweit tätiges Unternehmen als Bildungspartner gewonnen werden“, so Rektor Thomas Hilsenbeck.

Sitz in Merklingen und Blaubeuren

Die Firma Falch mit ihrer Firmenzentrale in Blaubeuren-Seißen entwickelt und produziert Wasserstrahltechnologien. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist seit der Gründung 1986 zu einem der weltweit führenden Hersteller von Komplettlösungen im Wasserstrahlen gewachsen. Neben zwei Hauptstandorten in Merklingen und in Seißen hat Falch elf Vertriebs- und Serviceniederlassungen in neun europäischen Ländern. Mit über 190 Mitarbeitern und 30 Auszubildenden und dualen Studenten in elf unterschiedlichen Ausbildungsberufen erreiche Falch eine Ausbildungsquote von über 15 Prozent und zähle damit zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben auf der Schwäbischen Alb.

Nach der Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule stellt sich die Blautopf-Schule im Bereich der Berufs- und Studienorientierung neu auf. Joachim Flinspach koordiniert den Bereich Berufs- und Studienorientierung an der Blautopf-Schule und fand mit Falch einen Partner, der sowohl im dualen System ausbildet als auch Partner für ein duales Hochschulstudium sein kann. „Wir wollen ein Netzwerk mit starken Partnern aus der Wirtschaft in der Region aufbauen, mit dem unsere Schüler gezielt in ihrer Berufsorientierung unterstützt werden können und der Übergang zwischen Schule und Beruf nachhaltig gelingt. Unsere Partnerunternehmen können Schülern mit passendem Profil über uns als Schule gezielt und frühzeitig kennenlernen“, beschreibt der Schulleiter der Blautopf-Schule die Zielsetzung der Kooperation. „Somit haben wir eine win-win-Situation und mit Falch einen weiteren tollen Partner an unserer Seite“, so Hilsenbeck.

Intensives Kennenlernen vorab

Vor der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung gab es Besuche und ein intensives Kennenlernen der beiden neuen Partner.

„Ganz nach dem Motto ,Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist’ möchte sich auch Falch als Unternehmen stetig weiterentwickeln und neue Wege gehen. So sehen wir es als wichtig an, Schülern eine realistische Vorstellung künftiger Ausbildungsinhalte und -möglichkeiten zu vermitteln und sie damit bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Natürlich möchten wir auch die Gelegenheit nutzen, über die Chancen und Möglichkeiten einer Ausbildung bei Falch sowie Zukunftsperspektiven, auch im Vergleich zu anderen Ausbildungsmöglichkeiten, aufzuklären“, erklärte Sabrina Harsch, Ausbildungsleiterin der Firma Falch.

Silvia Geppert von der Industrie- und Handelskammer (IHK) überreichte den beiden Partnern ein Zertifikat für die gemeinsamen Bemühungen.