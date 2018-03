Merklinger Wehr wird zu 39 Einsätzen gerufen

61 Mitglieder zählt die Freiwillige Feuerwehr Merklingen – darunter elf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und neun Teilnehmer in der Altersabteilung. Kommandant Rainer Vogtländer freute sich bei der Hauptversammlung vor allem über den starken Nachwuchs: „Elf Jungs in der Jungendfeuerwehr: Das ist für die Größe der Gemeinde Merklingen schon ganz ordentlich.“ Problematisch hingegen sah er die Teilnahme der aktiven Kräfte an den Übungen. Der durchschnittliche Übungsbesuch habe bei 57,6 Prozent gelegen. „Das kann besser sein“, meinte Voigtländer und appellierte an alle Einsatzkräfte, die Chance auf Übung und so neuem Wissen zu nutzen. „Es gibt immer Neuigkeiten“, sagte der Kommandant.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 15 Übungen absolviert. 728 Stunden wurden dafür investiert. Hinzu kamen 39 Einsätze (2016 waren es 27 Einsätze). Unter diese fallen 18 Alarme für Brände und 21 Mal die Technische Hilfeleistung. „Mit Blick auf die Technischen Hilfeleistungen war es ein heftiges Jahr“, zeigte der Feuerwehrkommandant auf. Drei Tote mussten im vergangenen Jahr geborgen werden. Das müsse bewältigt werden. Der Dank gehe nicht nur an die Mitglieder der Feuerwehr, sondern auch an die Firmen, die ermöglichen, dass die Einsatzkräfte jederzeit ihre Arbeitsstelle verlassen können, um zu helfen. „Es ist wirklich wichtig, dass man dann gehen darf“, sagte Voigtländer und merkte an: „Es geht nur im Team, nicht alleine.“ Vor allem in der Zeit von 6 bis 17 Uhr würden die meisten Einsätze gefahren.

24 Stunden an sieben Tagen abrufbereit: Für seinen 25-jährigen Dienst bei der Feuerwehr Merklingen wurde Wolfgang Danzer geehrt. Der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) übergab dem Löschmeister eine Urkunde. Außerdem erhielt der 43-jährige Merklinger das Feuerwehrabzeichen in Silber.

„Die Feuerwehr war schon immer mein Hobby“, schwärmte Danzer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Sein Vater sei auch schon Kommandant bei der Feuerwehr gewesen. „Ich bin also eigentlich in der Feuerwehr aufgewachsen und mit ihr groß geworden“, so der Geehrte Wolfgang Danzer.

Ausschussmitglied gewählt

Auf der Tagesordnung der Versammlung standen auch Wahlen. Hansjörg Schuler wurde zum stellvertretenden Leiter der Seniorenabteilung gewählt. Letztere war wahlberechtigt. Bei der Wahl eines Ausschussmitgliedes entschied sich die Versammlung für eine geheime Wahl. Das bisherige Ausschussmitglied Alexander Ruhland konnte sich eine Wiederwahl vorstellen; die Mitglieder schlugen zusätzlich noch Marcel Thierer vor. 32 Wahlberechtigte gaben ihre Stimmen ab, wobei 16 auf Ruhland und 14 Stimmen auf Thierer entfielen. Zusätzlich gab es zwei Enthaltungen. Alexander Ruhland bleibt somit Ausschussmitglied. Der Bürgermeister hatte zuvor die Entlastung des Vorstands vorgenommen und stellte dabei die Qualitäten der Wehr heraus: „Ihr macht Spitzenarbeit und diese kann man einem Team zuschreiben.“ Sein Dank gelte allen, die bei den Einsätzen ihr Leben für andere nicht selten riskieren. „Ihr verdient meinen höchsten Respekt. Ihr leistet die Arbeit und müsst mit schlimmen Dingen umgehen. Ich hoffe, dass alle immer gesund von den Einsätzen zurückkommen“, sagte das Gemeindeoberhaupt.