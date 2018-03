Merklinger Vereine freuen sich über neue Spülmaschine

Das Team des Kinderkleiderflohmarktes hat einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die Gemeinde Merklingen übergeben. Die Helferinnen vom Kinderkleiderflohmarkt hatten laut Mitteilung mit dem Gemeinderat vereinbart, dass mit diesem Geld ein schneller Geschirrspüler für die Sport- und Mehrzweckhalle angeschafft wird.

Bereits beim vergangenen Flohmarkt konnte das Kaffee-Geschirr schnell gespült werden. Zu verdanken war dies laut Mitteilung dem Einsatz des gemeindlichen Bauhofes, der noch einen Tag vor dem Kinderkleiderflohmarkt die Maschine einbaute. Begeistert zeigten sich die Damen, denn das kürzeste Programm benötigt gerade einmal 17 Minuten zum Reinigen. Die Anschaffungskosten lagen bei 2500 Euro.

Die hochwertige Geschirrspülmaschine stehe nun allen Nutzern in der Sporthalle zu Verfügung, wofür sich Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) beim Flohmarkt-Team bedankte. Kneipp: „So haben alle etwas davon, zum Beispiel die Tischtennisabteilung bei Wettkämpfen, die Kletterabteilung bei einem Sonntagskaffee oder fürs jährlich stattfindende Abturnen.“ Zweimal im Jahr veranstalten die Merklinger einen Flohmarkt. Der Erlös kommt einzelnen Vereinen oder der Dorfgemeinschaft zugute, so wurden bereits Kuchen-Kühlschränke für Feste in Merklingen, Geräte für Kinderspielplätze und ein Defibrillator für die Sporthalle gespendet.