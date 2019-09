Merklinger Tischtennisspieler starten in neue Saison

Die Tischtennisspieler der Turnvereinigung 1862 Merklingen sind ab dem heutigen Mittwoch wieder am Start. Nach vier Wochen Sommertrainingspause müssen sie ihren ersten Formtest am kommenden Sonntag in Schelklingen bestehen.

Eine große und angenehme Überraschung gab es für die Mitglieder der Tischtennisabteilung am letzten Trainingsabend vor der Sommerpause: Ralf Schiffbauer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Laichinger Alb, und Silke Huber, Leiterin der Merklinger Filiale brachten einen Scheck über 500 Euro mit.

Mit dem Geld wolle die Volksbank die soziale und sportliche Weiterentwicklung der Abteilung unterstützen und bei der Beschaffung von vier neuen Tischtennistischen helfen. So solle vor allem die Jugend gefördert und das Engagement der Tischtennisabteilung für den Nachwuchs gewürdigt werden. Die Freude aller anwesenden Spielerinnen und Spieler war groß. Auch deshalb, weil die Gemeinde Merklingen einen Zuschuss in gleicher Höhe an die TVM Tischtennisabteilung überwiesen hat.

Ganz ohne ihren TVM mussten die Spielerinnen und Spieler ihre Sommerferien nicht bestreiten. Es gab verschiedene Aktionen beim „Ferienprogramm“: Beispielsweise probierten sich Jugendleiter Andreas Haßler und der Tischtennisnachwuchs im Adventure Golf in Westerheim und die Aktiven Damen und Herren trafen sich zum Grillen. Außerdem standen kulturelle Ausflüge nach Ulm und nach Illertissen auf dem Programm.

In den Ferien bereiteten Jugendleiter Andreas Haßler und Abteilungsleiter Hans-Peter Wörtz die neue Saison vor. Sie haben Spielpläne für die drei Herrenmannschaften, die Damenmannschaft, die Mädchenmannschaft und beide Jungenmannschaften erstellt und neue Trikots und Shorts – finanziert durch großzügige Firmen – eingekauft.

Seit diesem Mittwoch haben die TVM-Tischtennisspieler ihr Training wieder aufgenommen. Dafür wird es auch Zeit. Denn bereits am Sonntag werden sie in Schelklingen beim „Schuhhaus Walter Tischtennis Alb Cup“ für Zweiermannschaften, ihren ersten Formtest in der neuen Saison absolvieren.