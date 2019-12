Merklinger Tischtennisherren siegen hoch

Einen Sieg und eine Niederlage hat es für die Tischtennismannschaften des TV Merklingen am Wochenende gegeben. Die Herren I setzten sich dabei in Beimerstetten klar und deutlich mit 9:1 durch, während sich die U18-Jungen I in Rottenacker, erneut stark ersatzgeschwächt, mit 0:6 geschlagen geben mussten.

Ganz klar und mit 9:1 in dieser Höhe auch verdient setzten sich die Herren I als Tabellenzweiter in der Kreisklasse A beim Tabellenneunten TSV Beimerstetten durch. Bereits in den Eingangsdoppeln gaben die TVM-Akteure richtig Gas und gingen durch Andreas Haßler/Mike Steeb, Benjamin Hack/Tobias Harder und Peter Gugel/Andy Freund früh mit 3:0 in Führung. Danach waren es Benjamin Hack und Andreas Haßler, die Merklingen im Einzel die 5:0-Führung bescherten, ehe Beimerstetten etwas besser ins Spiel kam und zum 1:5 verkürzte.

Der TV Merklingen ließ sich dadurch jedoch nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiter druckvoll auf. Peter Gugel, Andy Freund und Mike Steeb erhöhten, mit tollem Spiel, in rascher Folge bis zum 8:1- Zwischenstand. Benjamin Hack blieb es dann vorbehalten, mit seinem 3:0-Erfolg über Bernd Rueß, nach genau zwei Stunden Spielzeit den 9:1-Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Die Herren I belegen nun mit 13:3-Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter dem SF Dornstadt I (16:0 Punkte), dem TSV Laichingen I (ebenfalls 13:3 Punkte), dem TSV Laichingen II (12:4 Punkte) und dem SV Westerheim I (8:8 Punkte).

Damit bekommt die Partie der Herren I am letzten Vorrundenspieltag im Lokalderby beim TSV Laichingen II am kommenden Samstag um 19 Uhr richtig viel Brisanz. Denn bei einer Niederlage beziehungsweise einem Unentschieden der TVM-Akteure und einem gleichzeitigen Sieg des TSV Laichingen I gegen den SV Westerheim I, würden die Leinenweber auf dem Relegationsplatz (zum Aufstieg) in die kurze Winterpause gehen.

Ohne Chance bei ihrer 0:6-Niederlage waren die ersatzgeschwächten U18-Jungen I im Spiel der Bezirksklasse beim Tabellenzweiten TSG Rottenacker I. Die Gastgeber spielten vom Start weg wie aus einem Guss und brachten die Gäste schon in den Doppeln stark in Bedrängnis. Nach einer frühen 2:0-Führung ließ Rottenacker auch in den Einzeln nicht nach. Die TVM-Nachwuchsakteure versuchten zwar alles, wurden aber immer wieder abgefangen und mussten schlussendlich die Überlegenheit der Hausherren neidlos anerkennen. Nach 70 Minuten war schon alles gelaufen.

Noch einmal alles geben wollen die Tischtennisteams des TV Merklingen am Samstag, 7. Dezember, am letzten Vorrundenspieltag. Die U18-Jungen werden um 14 Uhr beim TSV Illertissen erwartet, während die Herren II mit einem Heimsieg (Beginn 16 Uhr) gegen den RSV Ermingen II den zweiten Tabellenplatz festigen und dann auf einem Aufstiegsplatz in die Winterpause gehen könnten. Um 19 Uhr müssen die Herren I zum hochbrisanten Derby beim TSV Laichingen II antreten. Einen Sieg vorausgesetzt winkt die Überwinterung auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Viel Spannung ist bei diesen Tischtennispartien also auf jeden Fall garantiert.