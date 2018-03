Merklinger Tischtennis-Damen verlieren in Lonsee

Einen Sieg und drei Niederlagen, so die Bilanz für die Tischtennismannschaften des TV Merklingen am Wochenende. Die Herren III gewannen überraschend mit 9:4 beim Tabellenzweiten TSV Seißen III. Die Herren I unterlagen mit 3:9 gegen den SC Lehr II. Die Herren II und die Damen spielten in Lonsee. Für die Männer hieß es am Ende 0:9, bei den Frauen 4:8.

Stark ersatzgeschwächt hatten die Herren I in der Bezirksklassenpartie gegen den Tabellensechsten SC Lehr vom Start weg Probleme. Trotzdem gelang es Benjamin Hack/Tobias Harder in den Eingangsdoppeln ein Spiel zum 1:2 abzunehmen. In den Einzeln bauten die Gäste ihre Führung aus. Nur Benjamin Hack gelang es zwei weitere Spiele für die Hausherren zu erringen. Nach zweieinhalb Stunden Spielzeit stand es 3:9.

Ohne jede Chance waren die ebenfalls ersatzgeschwächten Herren II beim 0:9 in der Kreisliga-A-Partie beim Tabellenführer SV Lonsee I in der Mühlbachhalle. Die Gastgeber legten ein hohes Tempo vor. Nach der 3:0-Führung aus den Eingangsdoppeln ließ Lonsee in den Einzeln nicht nach. Jede Gegenwehr des TVM blieb erfolglos. Zu deutlich war der Leistungsunterschied. Nach 90 Minuten war’s vorbei.

Einen Überraschungscoup landeten die Herren III bei ihrem 9:4-Erfolg in der Kreisliga C beim Tabellenzweiten TSV Seißen III. Bereits in den Doppeln punkteten Bernd Strohm/Siegfried Braitinger und Kevin Schmidt/Steffen Autenrieth zum 2:1 für Merklingen. Hans-Peter Wörtz/Frank Waldeck unterlagen. In den Einzeln verstärkten die Hausherren aus dem Blaubeurer Ortsteil ihre Bemühungen. Trotz allem konnten die TVM-Herren ihren Vorsprung langsam aber sicher ausbauen. Nach fast drei Stunden Spielzeit blieb es Kevin Schmidt vorbehalten, mit seinem 3:1-Erfolg über Herbert Groß den Merklinger Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Im Einzel waren Bernd Strohm, Frank Waldeck und Kevin Schmidt je zweimal erfolgreich. Einen wichtigen Siegpunkt steuerte Steffen Autenrieth bei.

Etwas vom Pech verfolgt waren die Damen bei ihrer 4:8-Niederlage im Bezirksklassenspiel beim Meisterschaftsfavoriten SV Lonsee I. Heide Staudenmayer/Lena Gienger gleichten für das Team mit einem Sieg über Grötzinger/Stöckle aus. Dann aber gingen die Gastgeberinnen mit 4:1 in Führung. Heide Staudenmayer verkürzte zum 2:4, Lonsee zog aber auf 7:2 davon. Christine Dukek und Lena Gienger hielten mit jeweils einem Sieg die Hoffnung für den TVM aufrecht. Nach zwei Stunden machte Lonsee den Sack endgültig zu.