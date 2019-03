Merklinger Tischtennis-Damen gelingt Coup

Die Tischtennis-Mannschaften des TV Merklingen sind am Wochenende teilweise erfolgreich gewesen. Vier Mal konnten sie gewinnen, zweimal verloren die Merklinger aber deutlich. Einen 9:0-Sieg am grünen Tisch errangen die Herren I gegen den Tabellenführer SC Heroldstatt I. Mit 9:4 setzten sich die Herren II gegen den TSV Berghülen durch. Den Clou schlechthin lieferten die Damen mit ihrem 8:6-Erfolg in Schelklingen. Die Herren III mussten sich mit 2:9 dem SV Westerheim II geschlagen geben. Mit einem 6:4-Erfolg kehrten die U18-Jungen I aus Dornstadt zurück, während die U18-Mädchen gegen den VfB Ulm II mit 2:8 unterlagen.

Einen so wirklich nicht gewollten 9:0-Sieg am grünen Tisch errangen die Herren I in der Kreisliga A gegen den Tabellenzweiten, aber nach Minuspunkten besseren SC Heroldstatt I am Samstag. Eigentlich sei der Plan gewesen, wie schon in der Vorrunde in Heroldstatt als Sieger von den Platten zu gehen. Doch sei nicht gelungen, den Gästen einen der angebotenen Ausweichtermine schmackhaft zu machen. So sahen sich die Heroldstatter Akteure nicht in der Lage, anzutreten und gaben damit diese Partie kampflos ab. Merklingen führt jetzt die Tabelle mit 20:6-Punkten an. Heroldstatt hat mit 17:5-Punkten die bessere Ausgangslage, muss jedoch die noch ausstehenden zwei Spiele gegen Beimerstetten und Seißen gewinnen.

Alles geben mussten die Herren II bei ihrem 9:4-Sieg im Derby der Kreisliga B gegen den Tabellenachten TSV Berghülen I am Samstagnachmittag. Schon in den Doppeln lagen die Gastgeber knapp mit 2:1 vorne. In den Einzeln verschafften sie sich noch mehr Luft und erhöhten die Führung. Berghülen gab nicht auf und warf alles in die Waagschale. Doch es nützte alles nichts: Die TVM-Akteure schalteten einen Gang höher, setzten ihre Spielerfahrung gekonnt ein und brachten den Sieg so nach zweieinviertel Stunden Spielzeit nach Hause. Im Doppel waren Harry Diefenbacher/Frank Waldeck und Bernd Keller/Siegfried Braitinger je einmal siegreich. Je zwei Einzel gewannen Bernd Strohm, Gerhard Längst und Bernd Keller. Frank Waldeck steuerte einen Siegpunkt bei.

Nichts zu holen gab es für die Herren III bei ihrer 2:9-Niederlage in der Kreisliga B Partie im Derby gegen den Tabellensiebten SV Westerheim am Samstagabend in eigener Halle. Die Gäste gaben vom Start weg in den Doppeln den Ton an und waren auch in den darauffolgenden Einzeln das bessere Team. Trotz allem gaben die Merklinger Spieler nicht auf, sondern versuchten alles, um die Niederlage abzuwenden. Kevin Schmidt/Siegfried Braitinger im Doppel und Siegfried Braitinger im Einzel sorgten für eine kleine Ergebniskosmetik. Dies brachte die Gäste aus Westerheim nicht aus dem Gleichgewicht. Spiel um Spiel erhöhten sie die Führung und nach genau zwei Stunden Spielzeit brachte Elmar Sailer für Westerheim den Sieg in trockene Tücher.

Damen schlagen Schelklingen

Ein Coup gelang den Damen mit ihrem aus Merklinger Sicht komplett unverhofften 8:6-Erfolg im Spiel der Bezirksklasse beim Tabellenfünften in Schelklingen am späten Abend.

Schon vom Start weg gaben beide Teams alles. Schließlich galt es, im letzten Spiel der Rückrunde den Relegationsplatz zu verlassen und ins sichere Mittelfeld der Tabelle vorzudringen. Christine Dukek/Beate Apfel sorgten gleich in den Eingangsdoppeln für eine frühe 1:0-Führung, die Schelklingen kurze Zeit später wieder egalisierte.

Dann war das erste Paarkreuz der TVM-Damen hellwach und knöpfte den Gastgeberinnen überraschend beide Einzel zur 3:1-Führung ab. Dadurch etwas verunsichert leistete sich Schelklingen weitere Fehler, die vom Merklinger Team zur 5:2-Führung genutzt wurden. Erst dann fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel. Da war das TVM-Team allerdings schon zum 7:4 enteilt. Nachdem Schelklingen sich sehr mühevoll wieder zum 6:7 herangearbeitet hatte, war es Beate Apfel, die einen kühlen Kopf behielt und mit ihrem 3:2-Erfolg über Gabriele Hermann nach genau dreieinhalb Stunden Spielzeit den 8:6-Erfolg endgültig für Merklingen eintütete. Beste Spielerin für die Damen des TV Merklingen mit drei gewonnenen Einzeln war Christine Dukek. Je zwei Spielgewinne steuerten Beate Apfel und Lena Gienger bei.