Merklinger Testzentrum stellt Betrieb ein

Das kommunale Testzentrum in Merklingen stellt seinen Betrieb vorerst ein. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Grund ist ein erfreulicher: Die Zahl der Covid-19-Infektionen geht zurück, Lockerungen setzen ein, in deren Zuge auch vielfach die Testpflicht wegfällt, sodass sich in der Folge auch weniger Menschen testen lassen.

Seit 15. März 2021 hat die Gemeinde Merklingen in enger Kooperation mit ehrenamtlichen Helfern des ASB Merklingen das Testzentrum in der Sport- und Mehrzweckhalle aufgebaut. Anfangs wurde hier zweimal wöchentlich nach Anmeldung getestet.

Hierzu hat die Gemeinde Merklingen kurzfristig eine Mitarbeiterin aktiviert, die sich insbesondere um die Registraturarbeiten gekümmert hat. Fünf bis acht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des ASB haben die Testungen vorgenommen, ausgewertet und entsprechend dokumentiert. Insgesamt wurden in den vergangenen Monaten 750 Tests abgenommen. Hin und wieder gab es tatsächlich auch positive Testergebnisse die unmittelbar zu Quarantänen führten.

„Viele der Besucher des Kommunalen Testzentrums waren über die Möglichkeit, sich ortsnah testen lassen zu können, sehr dankbar“, berichten die Hauptverantwortlichen Sabrina Schrauf und Joachim Veiel, die regelmäßig vom ASB beim Testen in der Halle standen.

Testbedürfnis nimmt ab

Die Gemeinde Merklingen schreibt: „Seit die Inzidenzen stark gesunken sind, nimmt auch das Testbedürfnis in der Bevölkerung stark ab. Sicherlich ist dies eine Kombination aus den Inzidenzen und der zunehmenden Anzahl von geimpften sowie die aktuellen Lockerungen.“

Daher haben sich Gemeindeverwaltung und ASB darauf verständigt, am Donnerstag, 1. Juli, zum vorerst letzten Mal die Testungen anzubieten. Bürgermeister Sven Kneipp sagt dazu: „Wir sind dankbar, dass die Zusammenarbeit mit dem ASB so hervorragend und vor allen Dingen so unkompliziert geklappt hat, so wurde mit hohem fachlichen Know-how schnell ein Angebot auf die Beine gestellt. Nachdem die Zahlen der Testungen stark rückläufig sind, ergibt es aktuell keinen Sinn das Testzentrum fortzuführen.“

Wenn die Zahlen wieder steigen

Sollten die Zahlen insbesondere in Verbindung mit der Delta Variante wieder deutlich ansteigen, so können Gemeindeverwaltung und ASB auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen und das Testzentrum schnell reaktivieren. Bürgermeister Kneipp hofft jedoch, dass es dazu nicht kommen wird, denn nicht nur die Menschen haben genug von der Pandemie auch Kommunen und Hilfsorganisationen sind froh, wenn wieder mehr Normalität einkehrt.

Hans Dieter Bührle, Vorsitzender des ASB Baden-Württemberg Region Alb & Stauferland aus Merklingen; „Helfen ist unsere Aufgabe und sollte wieder Bedarf an einem kommunalen Testzentrum bestehen, sind wir gerne wieder zur Stelle.“

Insbesondere bedanke sich der Vorsitzende auch bei seinen ehrenamtlichen Mitgliedern die im Kommunalen Testzentrum aber auch im ASB insgesamt eine hervorragende Arbeit und ein überdurchschnittliches Engagement an den Tag legen.

In vielen Bereichen des ASB hat Corona die Arbeit erschwert, ob im Rettungsdienst, bei den Erste Hilfe Kursen, im Pflegeheim oder im Sozialen Dienst. Bürgermeister Kneipp wird sich bei den ehrenamtlichen Helfern nicht nur mit warmen Worten bedanken, doch hier möchte er noch nicht vorgreifen.

Somit wird am Donnerstag, 1. Juli, vorerst das letzte Mal die Möglichkeit bestehen, sich im kommunalen Testzentrum der Merklinger Sporthalle testen zu lassen.