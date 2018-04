Merklinger säubern ihr Umfeld von Unrat

„Merklingen bleibt sauber“: Unter diesem Motto lädt die Gemeinde zu der diesjährigen Gemarkungsputzete ein. Vereine, Organisationen, Hütten, Familien und alle Interessierten können sich laut Mitteilung an der Aufräumaktion beteiligen. Diese ist für den Samstag, 21. April, geplant. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist ab 9 Uhr am Bauhof am Salbergweg.

Der Frühling sei nun endlich da. Deswegen gehe es darum, im Ort mit vereinten Kräften für Sauberkeit zu sorgen. Umweltschutz ist wichtig, so die Gemeindeverwaltung Merklingen und ruft zur Aktion auf. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich diese auf den 28. April.