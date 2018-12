Merklinger Publikum lässt sich verzaubern

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk haben sich viele Merklinger bereits am Samstag gegönnt: Sie besuchten das Konzert in der Kirche „Zu den heiligen drei Königen“ von Deciso Brass, einem Quartett bestehend aus zwei Trompeten, einer Posaune und einem Euphonium. Musikalisch verstärkte Organist Matthias Burth die vier Blechbläser.

Das Quartett ist in Merklingen bereits gut bekannt: Trompeterin Katharina Bertsch-Weber hat hier ihre Wurzeln mütterlicherseits und begeisterte sich bereits als Kind für die Merklinger Kirchenmusik, wie Peter Bachteler informierte. „Ihre Freude an der Kirchenmusik hat mit den Ausschlag gegeben, dass Katharina zur Trompeterei kam“. Zudem fand Bachteler heraus, dass Vorfahren der Trompeterin aus der Linie Hagmeyer bereits in der Anfangszeit bei der Merklinger Kirchenmusik gespielt haben und überreichte ihr einen hübsch gestalteten Stammbaum der kirchenmusikalischen Familie.

Unterstützt von Organist Matthias Burth trugen Katharina Bertsch-Weber, Margit Csökmei (Trompete), Volker Bereuter (Posaune und Alphorn) sowie Markus Mikusch am Euphonium vor allem Werke aus dem Barock vor. Darunter Bekanntes wie Auszüge aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, das Largo aus „Der Winter“ von Antonio Vivaldi und den Choral „Wachet auf! Ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach. Doch wagten sich die Fünf auch an moderne Stücke, beispielsweise das tangoartige Oblivion des zeitgenössischen Argentiniers Astor Piazzolla.

Weicher Klang des Euphoniums

Mit dem tiefen und weichen Klang des Euphoniums, einer Art Tenorhorn, zeigte Markus Mikusch beim Stück „Pilatus“ von Goff Richards (1944 bis 2011) sein Können. Begleitet wurde er von der Orgel. Organist Matthias Burth wiederum lieferte als Solist zwei Choräle für Orgel von Johann Sebastian Bach: „Nun komm der Heiden Heiland“.

Fröhliche Abwechslung

Die Orgel diente auch als Begleitung für die Konzertsonate für Trompete und Orgel von Georg Friedrich Telemann mit Katharina Bertsch-Weber und zwei Sätzen aus dem Konzert D-Dur von Giuseppe Tartini, bei denen Margit Csökmei die Solistin war. Eine fröhliche Abwechslung mit „Großvaters Walzer“ bot Volker Bereuter auf dem Alphorn, begleitet von der Orgel.

Nachdem die Musiker ihr Konzert auf der Orgelempore begonnen haben, wanderten sie beim letzten Orgelsolo hinab in den Chorraum. Dort beendeten sie ihr Konzert. Das Merklinger Publikum erklatschte sich mit begeistertem Beifall gleich zwei Zugaben.