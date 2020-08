Merklinger Netto ist umgebaut und öffnet wieder

Die Merklinger Filiale des Netto Marken-Discount an der Nellinger Straße 22 wurde umgebaut. In dieser Zeit blieb sie geschlossen. Am Dienstag, 18. August, eröffnet sie wieder.

In der Filiale soll es nachhaltiger zugehen als früher: Neben über 400 Bio-Artikeln und einem großen Mehrwegsortiment tragen gut 280 Netto-Produkte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF.

Außerdem wurde unter anderem die Beleuchtung erneuert. Nun setzt der Markt laut Mitteilung beispielsweise auf LED-Beleuchtungskonzepte, die Energie sparen.