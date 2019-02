Merklinger müssen immer mehr Einsätze bewältigen

So viele Einsätze hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Merklingen bisher noch nie. „Mit 53 Einsätzen im vergangenen Jahr war das wirklich die Spitze“, zeigt Kommandant Rainer Voigtländer bei der Hauptversammlung auf. Der Blick auf die Zahlen bereite Sorgen. Zum Vergleich: Während im Jahr 2009 insgesamt 31 Einsätze gezählt wurden, waren es 2011 und 2012 dann 35 Einsätze, 2016 insgesamt 27 Einsätze, 2017 dann 39 Einsätze und im vergangenen Jahr 53 Einsätze. Diese Mehreinsätze würden sich auch beim Zeitaufwand bemerkbar machen.

Keine Fehlalarme gezählt

17 Mal schrillte der Funkmeldeempfänger bei Bränden (darunter acht Klein- und zwei Großbrände sowie vier Brandmeldeanlagen und drei Einsätze der Unterstützungsgruppe beispielsweise bei den Häuserbränden in Suppingen oder Feldstetten). Fehlalarme hätte es keine gegeben. „Das hält sich bei uns wirklich in Grenzen“, bilanziert Voigtländer und schaut auf weitere Einsätze. 36 Mal ging 2018 der Alarm für die Technische Hilfeleistung ein, darunter 18 mit Personenrettung und zwei Einsätze, bei denen jede Hilfe für Menschen zu spät kam. „Einsätze mit Toten sind immer traurig“, so der Merklinger Kommandant. Dennoch komme das immer wieder vor – gerade auch mit Blick auf die Autobahn.

Kommandant Rainer Voigtländer (links) ehrte Daniel Stark (rechts) für seine 15-jährige und Steffen Ruhland für seine 25-jährige Treue. (Foto: Scholz)

Die meisten Einsätze, nämlich 33, fielen auf Zeiten zwischen 6 und 17 Uhr. „Da ist einfach Bewegung und viel auf den Straßen los“, erklärt Voigtländer. Doch egal zu welcher Uhrzeit: Die Freiwilligen Einsatzkräfte sind an sieben Tagen rund um die Uhr bereit, zu helfen. Der Dank gehe deswegen auch an die Arbeitgeber, die die Mitglieder der Feuerwehr im Alarmfall ziehen lassen.

Der Zeitaufwand wird immer größer

1238 Stunden wurden in Einsatzfällen im vergangenen Jahr geleistet. 2017 lag dieser Zeitaufwand bei 1003 Stunden. Hinzu kommt jener bei Übungen. 2018 waren das 668 Stunden. 2017 wurden 728 Stunden für Übungen gezählt. 14 davon standen im vergangenen Jahr an. In den Monaten Januar bis Dezember wurde einmal monatlich geübt. Im Juli wurden sogar zwei Übungen abgehalten. Dennoch: „Die Beteiligung bei den Übungen könnte besser sein“, appelliert der Feuerwehrkommandant mit Blick auf das neue Jahr.

Beim Schnuppertag für die Jugend. (Foto: Scholz)

Beim Maibaumaufstellen in der Ortsmitte. (Foto: Scholz)

Die Einsatzabteilung zählte zum 31. Dezember 2018 insgesamt 44 Feuerwehrmänner. Neun Männer und eine Frau gehören der Altersabteilung an. Die Merklinger freuen sich über insgesamt 16 Jugendliche. „Es freut mich, dass auch Mädels mit dabei sind“, so der Leiter der Jugendfeuerwehr Andreas Baumann. Die Jugendfeuerwehr besteht derzeit aus drei Mädchen und 13 Jungen. Im vergangenen Jahr standen für sie insgesamt 19 Übungen – auch mit Spiel und Spaß – auf dem Programm. Zudem gab es vier Arbeitseinsätze wie das Funkenfeuer. Neben der Jugendversammlung stand unter anderem ein Besuch bei der Feuerwehr Laichingen mit Drehleiter-Einsatz an. „Jugendliche sind uns immer willkommen“, sagt Baumann. Wer Interesse habe: Die Jugendfeuerwehr kommt alle zwei Wochen freitags in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr zusammen. Derzeit planen die Mitglieder das Funkenfeuer, das am 9. März ab 18 Uhr beim Spielplatz auf dem Löher entzündet werden soll.

Viel zu tun im Jahr

Maibaumaufstellen, der Maibaumwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“, Kameradschaftsabende, Funkenfeuer, Skifreizeiten, die Vorstellung und Übung mit der vierten Klasse der Grundschule, Schülerferienprogramm, Leistungsmarsch, Brandsicherheitswachen, Weihnachtsmarkt, Wartung und Pflege der Fahrzeuge sowie Fortbildungen: Es gebe einiges mehr als „nur die reinen Einsätze“ zu bewältigen. Insgesamt leisteten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Merklingen im vergangenen Jahr 2056 Stunden bei Übungen, Einsätzen und Instandhaltungsarbeiten. „Ohne Euch alle wäre das nicht möglich. Alleine geht nichts. Nur gemeinsam können wir helfen“, dankt Rainer Voigtländer.

Die Feuerwehr Merklingen bereitet sich auf die Prüfung für das Leistungsabzeichen in Gold vor.

Der Kommandant zeigt sich auch stolz, dass eine Gruppe Merklinger das Leistungsabzeichen in Gold ablegen konnte. Dankend schaut er auch auf die Senioren, die immer mit dabei seien und unterstützen. Ein gutes Gefühl gebe wiederum die Beschaffung des Sicherungsanhängers – beispielsweise bei Unfällen auf der Autobahn im Einsatz –, des Wasser-Schlammsaugers für die Starkregenereignisse sowie des Mannschaftstransportwagens (MTW), den die Feuerwehr aus eigener Kasse bezahlte.

