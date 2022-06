Merklinger feiert seinen 100. Geburtstag

100 Jahre: Das ist ein stolzes Alter und definitiv ein Grund zum Feiern. Deshalb wird es am Sonntag, 5. Juni, für den Merklinger Ernst Lohrmann eine Menge Kuchen, Geschenke und vor allem Glückwünsche geben.

Früh Arbeit als Erntehelfer für Vesper

Ernst Lohrmann wird am 5. Juni 1922 in Merklingen geboren. Mit vier älteren Geschwistern ist in dem kleinen Häuschen kaum Platz für Wohnung und Werkstatt. Da die Familie wenig Geld hat, arbeitet Ernst Lohrmann bereits als Kind als Erntehelfer und bekommt dafür ein Vesper.

1929 besucht Ernst Lohrmann für sieben Jahre die Schule in Merklingen, wo seine Begeisterung für den Sport geweckt wird. Lohrmanns Schulabschluss und Konfirmationen fallen 1936 zusammen. Aber in dieser Zeit erkrankt Lohrmann an Gelenkrheumatismus und es besteht das Risiko, dass bei dem 14-Jährigen dauerhaft gesundheitliche Beeinträchtigungen bleiben. Sein Vater hatte sich im Selbststudium in Homöopathie und durch regen Briefkontakt mit einem Arzt viel Wissen angeeignet und kann die Krankheit schließlich vollständig auskurieren.

Ausbildung zum Küfer in Blaubeuren

Lehrer empfehlen seinen Eltern, ihn an eine weiterführende Schule zu schicken, was sich damals viele nicht leisten können. Statt seinem Traumberuf als Vermessungsingenieur soll er in Blaubeuren eine Lehre als Küfer beginnen, um später den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Während der Arbeitswoche, damals also von Montag bis Samstag, wohnt der junge Merklinger bei seinem Meister in Blaubeuren. Samstags geht es dann am späten Nachmittag mit einem geliehenen Fahrrad hoch nach Merklingen und am Montag gehtes mit einem Laib Brot und einem Glas „Gsälz“ wieder zurück nach Blaubeuren.

1968 wird Ernst Lohrmann zum Obermeister der Küferinnung Ulm gewählt. (Foto: privat)

Zum Beginn des Krieges wechselt Lohrmann nach der Gesellenprüfung nach Göppingen in den Betrieb, in dem bereits sein älterer Bruder Leonhard als Küfer arbeitet. Kurze Zeit später werden dieser und sein Meister zur Wehrmacht eingezogen und er muss den Betrieb als 17-Jähriger allein weiterführen.

Mittlere Reife und Meisterprüfung im Kriegsgefangenenlager

Zwei Jahre später wird Ernst Lohrmann ebenfalls einberufen. Zweimal wird er in den Kriegsjahren schwer verletzt. Im Februar 1945 gelangt er vor den anrückenden russischen Truppen mit dem letzten Lazarettzug von Stettin aus in den Westen in die Nähe von Lindau, wo er zum Kriegsende in französische Gefangenschaft kommt. Trotz widriger Umstände in einem Kriegsgefangenenlager in Zentralfrankreich legt er die Prüfungen zur Mittleren Reife und die theoretische Meisterprüfung ab.

Im Juli 1948 kehrt der 26-Jährige heim nach Merklingen, wo er die väterliche Werkstatt von seinem älteren Bruder übernimmt. Mit seiner Sportbegeisterung engagiert er sich im Turnverein und baut die Tischtennisabteilung mit auf. In der Theatergruppe des Turnvereins ist Lohrmann für die ernsten Stücke zuständig, die im Saal des Gasthaus Ochsen aufgeführt werden.

Große Liebe in Neu-Ulm gefunden

Ernst Lohrmann besitzt in dieser Zeit ein Motorrad mit Anhänger, mit dem er Fässer transportiert. Auf einer seiner Fahrten lernt er 1951 in Neu-Ulm seine Frau Hilde kennen: Er sieht sie an einer Bushaltestelle stehen und fragt den Busfahrer nach ihrem Namen und hat wohl großes Glück. Ein Jahr läuteten die Hochzeitsglocken. In den Flitterwochen wird fleißig gebaut: Zunächst wird die Werkstatt des Vaters in der Rosengasse ausgebaut und dann wir eine Mosterei angebaut. Schon zu diesem Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass die klassische Küferei keine Zukunft hat. Aber das Paar sucht und findet neue Geschäftsideen: Anstelle von Holzfässern werden künftig Pflanzenkübel aus Eichenholz hergestellt und im Häusle der Eltern wird ein kleiner, aber feiner Feinkostladen mit einem Sortiment an Süßwaren, Eis, Obst, Weinen, Spirituosen sowie Liköre aus eigener Produktion angeboten.

Das Ehepaar bekommt zwei Söhne und eine Tochter. Das Familienleben verteilt sich auf die beiden Standorte in Merklingen und Ludwigsfeld, wo Sohn Reiner bei den Großeltern aufwächst. Die Kinder in Merklingen teilen sich ein Zimmer und das freie wird an eine junge Lehrerin vermietet. Der Lieferwagen mit Pritsche für das Geschäft wird damals auch für Familienausflüge eingesetzt.

Ernennung zum Obermeister der Küferinnung in Ulm

1968 wird Ernst Lohrmann zum Obermeister der Küferinnung Ulm gewählt, ein Ehrenamt, indem er sich sehr engagiert. Dabei sorgt er dafür, dass die in Vergessenheit geratene Tradition des Bindertanzes wieder auflebt, und dieser seither alle vier Jahre fester Bestandteil am Ulmer Schwörmontag ist. Mit den Innungskollegen werden gemeinsam Ausflüge gemacht, die Ernst und Hilde Lohrmann organisieren. Das hundertjährige Bestehen der Küferinnung Ulm 1985 ist ein letzter festlicher Höhepunkt. Der Berufsstand der Küfer ist längst auf dem Rückzug, aber die Ulmer Innung kann sich bis zum Herbst 2016 behaupten.

Als der Ruhestand näher rückt, baut sich das Ehepaar ein neues Heim und 1992 wird umgezogen. Im Herbst wird in der Rosengasse zum letzten Mal gemostet. Das schöne neue Haus entwickelt sich zum offenen Zentrum für die Großfamilie. Mittlerwiele halten auch neun Enkelkinder die Großeltern auf Trab oder besuchen sie, wie jetzt auch am Sonntag zum 100. Geburtstag.