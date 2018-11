Merklinger Kreisverkehre sind bepflanzt

Wer durch einen der Kreisverkehre in Merklingen fährt, dem werden Veränderungen aufgefallen sein. Diese wurden bepflanzt. „Jetzt muss die Rasenansaat noch keimen, aber die Bepflanzung ist da“, informierte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Sowohl jener Kreisverkehr an der Nellinger Straße als auch jener an der Lindenstraße sind bestückt worden. „Wir müssen wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal wässern“, prognostizierte das Gemeindeoberhaupt.

Thema schon häufig diskutiert

Die Merklinger Kreisverkehre sollen verschönert werden. Die Thematik stand schon häufiger auf der Tagesordnung der Gemeinderatsmitglieder. Die schauten sich im September die Lage vor Ort an und sprachen über die Möglichkeiten, um die „Eingangstore zur Gemeinde“ zu gestalten. Letztlich werde über das Thema schon diskutiert, seitdem es die Kreisverkehre gibt. Fest stand dann: Die Kreisel an der Lindenstraße und an der Nellinger Straße werden bepflanzt.

Die Landschaftsarchitektin Sonja Heger unterstützte die Gemeinde und übernahm die Planungen ehrenamtlich. „Sie war jetzt auch beim Pflanzen dabei und packte mit an“, lobte und dankte Sven Kneipp.

Beim Kreisverkehr an der Nellinger Straße wurde die Grasnarbe auf der gesamten Fläche entfernt. Pflanz- und Rasensubstrate wurden zur Bodenverbesserung eingebracht. Vorgesehen waren winterharte Gräser wie Federgras, Stauden sowie Blumenzwiebeln. „Bunt“ soll es werden und gleichzeitig ein Beitrag zur Unterstützung der Insektenwelt darstellen. Wichtig sei, dass die ausgewählten Pflanzen pflegearme Sorten seien. Angedacht wurde von den Ratsmitgliedern zudem ein „Willkommensgruß“ aus Stahl.

Ratsfrau freut sich

Auch beim Kreisverkehr an der Lindenstraße soll auf die Bienenweidenmischung zurückgegriffen werden, ebenso wie auf die Rasensaat. Außerdem wurden Kupfer-Felsenbirnen gepflanzt.

„Ich freue mich, dass die Kreisverkehre jetzt endlich angegangen wurden“, sagte Ratsfrau Marie-Luise Jakob.